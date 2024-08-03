 

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная

03.08.2024, 0:00, Разное
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Григорий Лепс недавно вернулся из Бодрума, где отдыхал со своей 18-летней невестой Авророй Кибой. Певец тут же приступил к работе, и первое его выступление повергло народ в шок: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная.

Дело в том, что исполнитель хита “Самый лучший день” решил кардинально сменить имидж и приехал из отпуска наполовину лысым. Вышедший на сцену столичного ресторана певец продемонстрировал новую прическу: он сбрил нижнюю часть головы, оставив сверху своеобразную “шапку”. Таким образом, подозревают поклонники, Лепс хотел казаться моложе, но ничего, кроме недоумения, у фанатов не вызвал.

Напомним, недавно музыкант представил вчерашнюю школьницу Аврору Кибу в качестве своей невесты. Немного позже стало известно, что мама девушки против этих отношений из-за разницы в возрасте (43 года!) и не разрешала дочери переезжать к избраннику. Правда, потом родительнице пришлось согласиться на помолвку, потому что ее наследница оказалась сильно влюблена и, по слухам, мама Авроры даже отдыхала вместе с парой в Бодруме.

Ранее многие заподозрили Кибу в меркантильности, однако юница дала достойный ответ всем хейтерам, заявив, что вполне обеспечена и не является просто “новой интрижкой Лепса”, а также не нуждается в рекламе за счет своего возлюбленного.


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