 

Мнение: Огромная победа над проклятым Западом

02.08.2024, 23:40, Разное
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О! Свершилось! У меня тоже (только сегодня, почему-то с опозданием) начал тормозить Ютуб без vpn! Ну что ж – РФ-государство в очередной раз с успехом доказывает, что гадить гражданам оно умеет нынче очень хорошо.

С другой стороны – а почему нет. Жалеть ли несчастных соотечественников, которым не будут показывать их любимые мультики, “чтобы отдохнуть хоть немного от детей”? Нет, жалеть не будем. Пусть кассеты покупают. Или сами рисуют, что еще лучше. Дети – цветы жизни, нефиг ими манкировать.

Будем ждать следующих побед – над ассортиментом в магазинах, доступностью городского транспорта и отоплением в домах.

Источник: Размышления вольного социолога


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