Мнение: Про замедление Ютуба

Последней каплей стала, вероятно, блокировка канала Шамана на Ютубе. В начале июля певца заблокировали, а в конце месяца Россия нанесла ответный удар — начала доступ к Ютубу серьёзно замедлять.

Метод выбрали красивый. Это вам не романтики в белых перчатках времён последних императоров, которые пытались разговаривать с идейными врагами народа, позволяя левацким чудовищам спокойно готовить революцию. И это вам не пришедшие им на смену борцы с «великорусским шовинизмом», которые из всего обширного управленческого арсенала принципиально использовали только мясницкий топор. Сейчас внутренней политикой занимаются профессионалы, которые, как в романе Айзека Азимова, применяют «Минимально Необходимое Воздействие», чтобы добиться нужных государству целей.

Завтра уже суббота, но готовящихся митингов в защиту Ютуба я что-то не наблюдаю. В соцсетях большой шум — преимущественно от пользователей с нерусскими флажками айпи-адресов — но в реальном мире на замедление Ютуба всем наплевать. Иезуитски эффективный метод: перенимаем лучшие западные практики. Это как с русскоязычной Википедией, которая по факту управляется небольшой группой до глубины души ненавидящих Россию лимитрофцев, но со стороны кажется «свободной энциклопедией», где «каждый может вносить правки», покуда они «не противоречат правилам».

Ютуб, кстати, первый начал. Блокировки каналов русских блогеров, массированная антироссийская пропаганда — это всё понятно, Ютуб нарушал наши законы максимально открыто, прямо-таки провоцируя жёсткую ответную реакцию от государства. Однако по-настоящему подлым решением была отмена рекламы на Ютубе для зрителей из России.

Суть запрещённого приёма в следующем. Ютуб — монополист, часть ещё большего монополиста. Конкурировать с ним возможно, но крайне тяжело, так как в интернете размер имеет значение. Это как если бы пионеры пытались побить на ринге Николая Валуева: вроде бы всё справедливо, честный бой в присутствии судьи, да вот только пионер весит 50 килограмм, а Валуев — 150 килограмм. И вот в этой ситуации, и так очень для наших сервисов тяжёлой, Ютуб зашивает в боксёрские перчатки свинцовые пластины: убирает рекламу, чтобы получить ещё большее преимущество перед условными Рутубом или ВКонтакте. Средний зритель — животное простое. Даже если средний зритель понимает, что Ютуб использует демпинг, ему наплевать: он всё равно смотрит видео там, где его не раздражают рекламой.

Теперь, когда Ютуб работает медленнее, большая часть зрителей отправится искать нужные им видео в других соцсетях и, что характерно, найдёт их. Видеоблогеры, в свою очередь, потихоньку распространятся на отечественные площадки, дублируя свой контент ещё и там. Лично я полагаю, что видеоблогерам пора уже переходить на сервисы типа Спонсора, так как буквально все известные мне открытые площадки беззастенчиво их «ощипывают», однако массовый уход за пейволл, полагаю, ещё впереди.

Что касается установки VPN для обхода блокировок, то это Ютуб не спасёт. Во-первых, бесплатный VPN тоже будут поддушивать. Технически это несложно, особенно если учесть, что просмотр видео на Ютубе требует толстого канала. Опять-таки, если наши власти действительно сняли уже белые перчатки, любители халявы могут столкнуться с сюрпризами: к примеру, с вирусами, маскирующимися под бесплатный сервис по обходу блокировок. Во-вторых, массовая аудитория не любит напрягаться. Она полезет за смешными видео на Ютуб только при условии, что они доступны бесплатно и в один клик. Если для доступа к видео надо будет делать три клика, то большая часть зрителей спокойно перейдёт на Рутуб, где обнаружит всё то же самое, только без необходимости возиться с VPN и прочей ерундой.

Полагаю, отсутствие сколько-нибудь выраженного недовольства замедлением Ютубом власть расценит как успех. Можно ожидать, что дальше Ютуб будут замедлять сильнее, затягивая удавку ещё на 5-10% в месяц, и пользователи незаметно для себя продолжат перетекать в наши импортозамещённые пузыри. Было бы здорово, чтобы аналогичным образом разобрались со Срамопедией, но тут пока что всё тускло: насколько я вижу, у ответственных за создание отечественных аналогов пока что нет понимания, как устроены википроекты, и почему их попытки механически скопировать себе готовые статьи раз за разом проваливаются.

Предвосхищая возмущение в комментариях, сделаю две ремарки. Во-первых, решение о замедлении Ютуба принимал не я: нет смысла изливать свой гнев мне. Сегодня я всего лишь живописую происходящее: вот как мог бы рисовать средневековый астроном пролетающую комету. Комета в любом случае будет двигаться по своей траектории, независимо от того, нарисует её кто-нибудь на Земле, или нет.

Во-вторых, давайте не забывать, что Ютуб — наш с вами последовательный враг. Говорить, что там есть что-то полезное, типа инструкций по замене батареек в системных платах, большое лукавство. В нынешней политической ситуации это примерно как защищать какого-нибудь негодяя за то, что он делает зарядку, цитирует Достоевского по памяти и любит собак. Да, действительно, у любого негодяя есть и положительные черты. Однако если негодяй снял крышку кастрюли и сыпет мне в суп мышьяк, нахваливать мне этого мерзавца уже поздно. Каких там животных он предпочитает в свободное от преступлений время, мне уже всё равно.