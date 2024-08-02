 

Обмен заключёнными — прообраз будущей сделки между Россией и Западом

02.08.2024, 22:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Обмен заключёнными между западными странами и Россией стал пропагандистским успехом Путина, считает немецкий телеканал Das Erste. Теперь у него есть новый способ оказания давления на Запад. Однако вместе с тем сделка между США и Россией также может стать сигналом к изменению ситуации на Украине.


AP

 

В результате обмена заключёнными Владимир Путин добился пропагандистского успеха, уверен корреспондент канала Штефан Штухлик. Помимо прочего, ему удалось добиться освобождения Вадима Красикова (который, как считают в Германии, мог устранить чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. — ИноТВ).

По мнению корреспондента, это также тревожный процесс для всех иностранных граждан в РФ или Белоруссии, например: риск быть арестованным «по надуманным основаниям», чтобы затем послужить политической разменной монетой для обмена, не уменьшился.

Тем не менее, это правильно, что правительство Германии согласилось на эту сделку, пишет он. Это спасает жизни не только немецких и американских граждан, но и важных представителей российской оппозиции. Но прежде всего это говорит о том, что РФ и Соединенные Штаты, поскольку эти два государства в первую очередь находятся на кону, безусловно, могут прийти к взаимопониманию.

Джо Байден теперь также может представить себя в качестве энергичного «дельца». Пока на Украине бушует кровопролитный конфликт, обе стороны разговаривают друг с другом в Турции. Ответ на вопрос о том, как закончить конфликт на Украине дипломатическим путем, сейчас примерно таков. Может пройти много времени, прежде чем все заинтересованные стороны также увидят преимущества в дипломатическом решении, но сегодня это уже не кажется совершенно невозможным.

 


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