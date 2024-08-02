 

Раскрыта личность новой избранницы 29-летнего Павла Табакова

02.08.2024, 22:15, Новости дня
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Речь идет о пиарщице Ксении Ермоленко. Отношения артиста с новой избранницей стали предметом активных спекуляций после того, как Ксения опубликовала в социальных сетях несколько совместных фотографий с Павлом.

1 августа Павел отметил свой день рождения, устроив яркую вечеринку в одном из столичных баров. На празднике собрались не только близкие друзья и семья, но и коллеги по шоу-бизнесу. В числе гостей была и Ксения Ермоленко, которая, судя по всему, занимает особое место в сердце именинника. В течение всего вечера пара выглядела очень счастливо и уютно, а момент, когда Павел задувал свечи на торте, стал особенно трогательным — молодые люди обменялись нежными поцелуями, что не осталось незамеченным присутствующими.

Слухи о романе между Павлом и Ксенией начали циркулировать еще весной 2024 года, когда их заметили за поцелуями на одной из светских вечеринок. Несмотря на растущую популярность их отношений в обществе, ни сам актер, ни его предполагаемая возлюбленная не спешат комментировать эти слухи. Тем не менее, Ксения активно делится моментами из их жизни в социальных сетях, что только подогревает интерес к их отношениям.

Интересно, что ранее у Павла была другая возлюбленная — Софья Синицына. После разрыва с ней некоторые пользователи сети начали сравнивать ее с Ксенией Ермоленко, отмечая схожесть в стилях и внешности. Так или иначе, новая пара привлекает внимание не только поклонников Павла, но и широкой публики.

Сейчас Павел Табаков находится на пике своей карьеры и активно развивает свои актерские навыки. Его личная жизнь также становится важной частью его публичного образа.

С каждым новым постом в социальных сетях он все больше открывает двери в свой мир, делая его ближе и понятнее для своих поклонников. В то время как роман с Ксенией продолжает развиваться, многие ждут новостей о дальнейших шагах этой пары и их будущих совместных проектах.


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