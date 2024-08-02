Мнение: Беспилотники через спутники, дроны-агрономы и увеличение выплат контрактникам

1. Сахалинский эксперимент показал, что русская спутниковая группировка позволяет уже управлять беспилотниками – примерно так, как это делает спутниковая группировка Илона Маска (ссылка):



…Компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) и «Геоскан» провели совместный эксперимент по управлению БПЛА через спутник на сахалинском аэродроме Пушистый.

Как сообщает Роскосмос, «были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в центр обработки данных спутниковой системы «Гонец», а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении беспилотного воздушного судна на место запуска». Всего было выполнено шесть полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три информационных сообщения с командами управления в полете по обратной связи.

Для испытания технологии использовалось беспилотное воздушное судно «Геоскан 201 Геодезия». Это БПЛА, предназначенный для аэрофотосъемки и моделирования обширных территорий и протяженных объектов и оснащенный фотограмметрической камерой и GNSS-приемником. С массой 8,5 кг и размахом крыла чуть более двух метров этот аппарат можно отнести к малым беспилотникам. Его полезная нагрузка всего 1,5 кг – как правило, это две фотокамеры. <…>

Использовать гигантскую и очень дорогую группировку американской компании SpaceX легко и удобно. Там нет большой задержки в ожидании пролета спутника, система заточена под передачу больших объемов информации. В случае с «Гонцом» это сложнее, однако, как показал эксперимент «Геоскана», вполне реально. <…>

«Гонец» изначально не рассчитывался на использование с такими малыми по размеру аппаратами.

Его основная задача – сбор и передача координат со средств транспорта, датчиковой информации с объектов в труднодоступных районах, мониторинг буровых вышек, метеостанций, сервисных станций трубопроводов.

2. Беспилотники потихоньку тянут нас в будущее из научно-фантастических книг. Дроны уже стали привычными инструментами современных фермеров, при этом их функции отнюдь не ограничиваются простым наблюдением за порядком (ссылка):

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) ученые разработали полезные в хозяйстве дроны-агрономы. Новые гаджеты повысят эффективность точного земледелия и посевов, сообщается на сайте учебного учреждения.

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Авторы идеи предложили использовать радиолокационную систему с эффектом Брюстера для точечного анализа физико-химических свойств почвы. В охвате площади как раз будут использоваться новые дроны. «Адекватность методики была не только экспериментально доказана, но и опробована на нескольких агропредприятиях нашего региона», — добавил один из исследователей Геннадий Линец.

Упомянутые выше беспилотники Геоскан также работают в сельском хозяйстве: для инвентаризации и обследования земель, для организации мелиоративных мероприятий и точного земледелия (ссылка).

3. Как на федеральном уровне, так и на уровне регионов начиная с августа существенно увеличат выплаты контрактникам (ссылка):



Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей. <…>

Также Путин рекомендовал властям регионов выплачивать военным, заключившим контракт для участия в СВО с 1 августа до конца 2024 года, выплатить по 400 тысяч рублей из средств субъектов.

Ранее власти нескольких российских регионов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. Так, в Ростовской области добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. Это на полмиллиона рублей больше размера выплаты, установленного правительством региона в предыдущий раз.

В Москве контрактники, отобранные городским пунктом отбора, при поступлении на службу получат 1,9 миллиона рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей. Общая сумма выплат московскому контрактнику составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Контрактникам в Санкт-Петербурге увеличили выплату до 1,8 миллиона рублей. Ранее ее размер составлял 1,3 миллиона рублей единовременно. Ежемесячное довольствие в 210 тысяч рублей военнослужащим не изменилось.

В Ленинградской области размер единовременной выплаты увеличили с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Дональд Трамп обещает американцам скорое окончание прокси-войны против России. Если у нашего агента всё получится, скоро с фронта вернётся большое количество опытных дроноводов. Рабочих мест для них на гражданке будет, как видите, с избытком.