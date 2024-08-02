Рупор кремлевской пропаганды: В Турции заблокировали Инстаграм

В Турции заблокировали "Инстаграм".

Не угрожали, не замедляли, а просто взяли и заблокировали. Без криков про отсутствие турецких аналогов.

Аудитория Инстаграма в Турции на момент блокировки достигала до 50 млн. человек.

Как сообщают турецкие СМИ, причиной блокировки стали удаление администрацией сервиса постов с соболезнованиями о гибели главы ХАМАС Хании, который был убит израильскими боевиками в Тегеране (на днях ожидается ответка по Израилю).Как и в России, в Турции ХАМАС не считается террористической организацией.

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