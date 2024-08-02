 

Рупор кремлевской пропаганды: В Турции заблокировали Инстаграм

02.08.2024, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Турции заблокировали "Инстаграм".
Не угрожали, не замедляли, а просто взяли и заблокировали. Без криков про отсутствие турецких аналогов.
Аудитория Инстаграма в Турции на момент блокировки достигала до 50 млн. человек.

Как сообщают турецкие СМИ, причиной блокировки стали удаление администрацией сервиса постов с соболезнованиями о гибели главы ХАМАС Хании, который был убит израильскими боевиками в Тегеране (на днях ожидается ответка по Израилю).Как и в России, в Турции ХАМАС не считается террористической организацией.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

04.08 / Россияне, открывшие депозит от 18 процентов годовых, предстанут перед судом за расхищение государственных средств

04.08 / “Такое издевательство” – народ пристыдил переделанную Семенович за несуразность

04.08 / Врачи назвали симптомы рака легкого, на которые стоит обратить внимание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика