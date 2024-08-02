Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Брак певицы и бизнесмена, продлившийся 18 лет, подошел к критической точке, и хотя развод должен был быть оформлен еще месяц назад, супруги получили дополнительное время до 22 августа для размышлений. В то время как Ян, по словам его адвоката Александра Добровинского, якобы стремится сохранить семью ради троих детей, сама Алсу настроена решительно и подала заявление о разделе имущества.

На недавнем заседании суда 26 июля ни один из супругов не появился, однако адвокат Абрамова заявил, что его клиент желает продолжать совместную жизнь с певицей. В то же время, Алсу, похоже, не намерена идти на примирение: она уже начала процесс раздела совместно нажитого имущества. У пары есть немало активов, включая роскошные квартиры в Москве и Лондоне, особняк на Рублевке и поместье в Крыму с 14 спальнями и конюшней. В этом контексте слухи о том, что Ян пытается забрать большую часть недвижимости, становятся все более актуальными.

Адвокат Добровинский опровергнул утверждения о том, что его подопечный строит козни против Алсу, настаивая на его миролюбивых намерениях. Однако продюсер Олеся Сазыкина выразила сомнения в искренности таких заявлений. По ее мнению, Ян просто пытается улучшить свою репутацию на фоне скандала, связанного с изменами. Слухи о неверности Абрамова ходят давно, и Алсу, будучи из приличной семьи, долго терпела подобное поведение.

Другой адвокат, Максим Калинов, считает, что даже если Ян сейчас пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу, это не приведет к желаемому результату. “Ян может лишь позлить Алсу и навредить ей морально”, — утверждает он. Если брачный договор не был подписан, все имущество будет поделено пополам. В итоге даже если сейчас квартира формально принадлежит Яну, певица все равно имеет право на 50% от всего совместно нажитого.