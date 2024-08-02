Игра Jackbox Megapicker ломает Steam Deck, требуя переустановки системы

Запущенная в Steam игра Jackbox Megapicker стала причиной серьезных неполадок на консоли Steam Deck. Издание Tom’s Guide сообщает, что игра выступает в качестве лаунчера для всех игр студии Jackbox, обеспечивая легкий доступ и запуск. Однако при ее установке на Steam Deck возникают системные сбои.

Пользователи сообщают, что после запуска Jackbox Megapicker консоли перестают загружаться. Единственный известный способ исправить ситуацию — выполнить полное форматирование и переустановить операционную систему SteamOS. Разработчики подтвердили, что проблема связана с Linux-версией лаунчера. При установке Windows-версии через Proton неполадки не возникают.

Разработчики Jackbox Megapicker быстро отреагировали патчем, который по умолчанию устанавливает Windows-версию лаунчера. Представители студии также советуют владельцам Steam Deck не изменять настройки совместимости, поскольку это может привести к аналогичным проблемам. Дата выпуска полноценного исправления с исправленной Linux-версией программы неизвестна.