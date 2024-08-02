Мнение: Законопослушные и Ютуб

Кстати, вот любопытная задачка. Как известно, после блокировки Фейсбука под каким-то максимально идиотским предлогом, он стал недоступен в России из-за блокировки Роскомнадзором. И буквально за 4, кажется, месяца количество пользователей Фейсбуком в русскоязычном его секторе уменьшилось… в 50 раз! Реально – было около 15 миллионов, стало порядка 300 тысяч. Цукербергу с его 2 млрд. пользователей потеря 15 млн. – как слону дробина, это понятно. Хотя забавно, что почти 15 млн. юзеров (то есть почти все) не разобрались – или испугались! – даже осваивать ВПН-сервисы, хотя в РФ, в отличие от Китая, это даже не было признано незаконным. Просто законопослушно, получив отеческого пинка, от ФБ отказались.

Интересно – а как будет с Ютубом? Число его пользователей тоже вот так рухнет в 50 раз в России? Или, может, больше? Другими словами – начнут ли ради Ютуба в России все-таки осваивать ВПН? Еще более другими словами – придется ли властям после своего запрета Ютуба еще и криминализировать пользование ВПН-сервисами в России – то есть становиться полноценным Китаем?

Любопытно. Могут быть как за, так и против. С одной стороны – с Ютубом, по идее, может не пройти все так же гладко, как и с Фейсбуком, по очевидной причине: в РФ и так давно уже ничего не читают, и ТЕКСТОВАЯ соцсеть все равно уже смотрелась неким анахронизмом, для чудаков-старперов. А так – в России в основном давно привыкли ЗЫРИТЬ. Зырить и говорить “гы-гы!” Поэтому ФБ они бросили и не заметили, а вот так же легко и просто отказаться от видеоконтента, то есть по сути единственного доступного для “новых неандертальцев” – это может оказаться болезненным. Несчастные могут от расстройства начать выть на Луну и бессмысленно нарезать круги по своим оптимизированным квартиркам, не зная, чем себя занять и за что им такое наказание.

В общем, как я уже писал, дуболомы побеждают циников в руководстве бедовой РФ, а в итоге у народонаселения того гляди начнется сенсорный голод. Народ в принципе умный – может, ВПН бросится осваивать? Или все ж по традиции – водочка, да и ничего больше не треба?

Неизвестно. Можно принимать ставки – опять проклятая неопределенность.