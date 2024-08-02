Есть дорога «Врата ада» — зачем же ехать по ней надо?

Как скучно мы живем! Не мчимся по дорогам в поисках встреч с призраками. Не ищем приключений на свою пятую точку, забираясь в так называемые места силы. Не бродим ночами по местам древних захоронений.

То ли дело американцы! Мчат по одной из самых посещаемых призраками дорог в мире. И ведь знают же, что на ней есть Riverdale Road — 11-мильный участок, прозванный «Вратами ада». Явно хотят воочию убедиться что не зря эта дорога в Колорадо полна жутких легенд о висящих на деревьях привидениях, детях-демонах и призрачном бегуне.

По слухам, эта земля раньше принадлежала коренным американцам. Более того, это место использовалось для захоронения. Отсюда и пошло поверье, что там присутствуют злые духи.

Место множества ужасных инцидентов

Даже туристические справочники перечисляют кучу паранормальных явлений, с которыми «можно столкнуться», путешествуя по этим местам. Не позволяют туристам забыть о линчевании рабов, демонических фантомных собаках и детях, которые играют вдоль обочины дороги.

В дополнение к рассказам о привидениях ходят слухи о том, что сельские районы и сооружения вроде курятников стали местами встреч ведьм и членов культов. А еще вдоль этого шоссе, идущего между Торнтоном и Брайтоном, убивали ведьм.

Призрак водителя Камеро

Одна из жутких легенд повествует о призраке бегуна, который пытается заманить автомобилистов в смертельные гонки. Не иначе как предлагают в оных поучаствовать! Возможно, Камеро погиб в результате наезда, но при этом якобы можно услышать биение его сердца.

Ну а если водитель позволит ему приблизиться к окну со своей стороны, то умрет. Дескать, это не очень хорошо для автостопщиков, желающих пересечь округ.

Убийство безумным мужчиной жены и детей

А что касается одной из самых жутких историй этой дороги, то Colorado Urban Legend sнапоминает:

«Те, кто достаточно смел, чтобы пройти через Врата Ада, натыкаются на руины старого особняка. Говорят, что человек, построивший его, сошёл с ума и поджег однажды ночью все здание, в котором спали его жена и дети, а затем исчез, так и не понеся за это ответственности. Можно услышать приглушенные крики, отражающиеся от этих теперь уже рушащихся стен, которые были свидетелями необъяснимого преступления».

Призрак женщины в белом

Пишут, что по дороге бродит женщина в белом, пытающаяся найти дорогу домой:

«Неужели дама в белом, идущая по дороге, — это потерянный дух женщины, погибшей от рук своего мужа в этом месте? Она все еще пытается спастись от огня или ищет своих убитых детей? Хотя люди останавливаются, чтобы предложить ей помощь, когда видят ее, она молча продолжает свой путь, глядя вперед и не оборачиваясь».

И если водитель продолжит движение по Ривердейл-роуд, а потом посмотрит в зеркало заднего вида, то увидит, что там никого нет. Короче, заманивают доверчивых американцев в эти «Врата ада», по сути, в обычную сельскую местность, где кроме гипотетических привидений и взглянуть не на что.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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