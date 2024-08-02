Мужской хоккей на траве признали пропагандой ЛГБТ

На основании проведённой Минздравом экспертизы Минспорта по предложению группы депутатов Госдумы приняло решение признать соревнования по хоккею на траве среди мужчин пропагандой ЛГБТ-ценностей, запрещённой по российскому законодательству.

– Согласно российским традициям и климату, господствующему на территории РФ, хоккем принято называть командный вид спорта с клюшкой и спортивным снарядом, соревнования по которому проходят на площадках с ледовым покрытием. На травяном покрытии традиционный вид спорта в России и мире – это футбол, в отдельных случаях теннис, – говорится в первой части заключения Минздрава.

Согласно сведениям из Госархива, хоккей на траве был изобретён на территории современной Великобритании, а именно в Шотландии, где элементом традиционной мужской одежды является килт (юбка).

– Ношение мужчинами женской одежды (кроссдрессинг) – отклонение от нормы, если речь не идёт о сценическом образе. Элемент женской одежды – юбка – обязательный атрибут формы для игры в хоккей на траве. И если использование её лицами женского пола считается нормой, то ношение юбок мужчинами – прямая пропаганда ЛГБТ, идеологии, запрещённой российским законодательством, – уточняется во второй части экспертизы.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами Минспорта запретил на территории РФ проведение матчей по хоккею на траве среди мужчин.

—