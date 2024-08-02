Мнение: Олимпиада в Париже: гигантские крысы, грязная вода и мелкое воровство

1. Небо немилосердно к организаторам парижской Олимпиады. Дождливая погода испортила церемонию открытия, и без того освистанную публикой из-за срамного шоу. Также дожди выгнали на парижские улицы миллионы крыс, которые давно являются настоящим бедствием для города. Скрыть хвостатых парижан от гостей Олимпиады не удалось (ссылка 1, ссылка 2):



…Выбраться из стоков грызунов вынудили проливные дожди, пишет Daily Star.

В день проведения церемонии открытия Олимпиады на Париж обрушился ливень. За пару дней в городе выпало до 50 миллиметров осадков. Из затопленной канализации наружу вылезли шесть миллионов крыс. Некоторые вредители достигают размеров кошки, передает газета.

Крысы разбрелись по ресторанам и барам, которые оккупировали спортивные болельщики. Журналист издания даже стал жертвой нападения грызуна, когда ужинал в пригороде Берси. «Я услышал шорох в кустах на улице, а потом она подобралась ко мне. Она была огромной — размером с кошку (…) Она рыскала вокруг в поисках еды и совершенно не обращала внимания на сидящих за столиками людей», — отметил корреспондент. При этом, по его словам, местные жители на вредителей внимания не обращали.

2. Вода в реке Сене, кишащая кишечной палочкой и прочей вредоносной живностью, страшила профессиональных пловцов задолго до открытия Олимпиады. Спортсмены знали, что Маркон заставить их плыть среди нечистот, и пытались заранее подготовиться к бактериальной атаке. Один американский триатлонист, к примеру, перестал мыть руки после посещения туалета, чтобы выработать у организма иммунитет к инфекциям (ссылка). Нидерландская пловчиха готовилась иначе: перед заплывом она закидывалась антибиотиками, а после заплыва травила инфекцию кока-колой (ссылка).

Как и следовало ожидать, не помогло. Французские бациллы оказались сильнее — рвота настигла спортсменов немедленно после погружения в мутные воды Сены (ссылка):

…Что касается рвоты, то ее зрители могли наблюдать в прямом эфире — 29-летний канадский атлет Тайлер Миславчук изрыгал содержимое организма прямо на финише. Опытный спортсмен финишировал 9-м, но произвел на публику самое сильное впечатление. Канадец признался журналистам, что эпизод на финише был заключительной фазой — еще девять раз его вырвало прямо на дистанции.

А вот представлявшей Казахстан Екатерине Шабалиной повезло меньше — до финиша она не добралась, сойдя с дистанции. О том, что с ней происходило, спортсменка рассказала Sport 24: «Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа… Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет».

Джолин Вермейлин из Бельгии добралась до финиша 24-й, но была совершенно не настроена сыпать комплиментами в адрес организаторов. В беседе с VTM спортсменка сказала: «Я столько воды нахлебалась, что теперь боюсь, что заболею. Вкус этой жидкости точно не сравнить с “Кока-Колой”. Под мостами плавает такое, о чем лучше не думать. Принимаю пробиотики и надеюсь на лучшее, но больше ничего не могу сделать… Сена была грязной в течение ста лет, поэтому они не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь собачья!»

Шведская триатлонистка Тильда Монссон в беседе с изданием Expressen сказала: «Качество воды не лучшее. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после этого». <…>

Медики отмечают, что инкубационный период ряда заболеваний, которые могли подхватить спортсмены во время плавания в Сене, составляет до двух недель…

3. Нам в России сложно это принять, но современная Европа — криминальный регион, который прямо-таки кишит мелкой преступностью. Неудивительно, что только за первые 4 дня в местах проживания спортсменов-олимпийцев произошло целых пять краж (ссылка). В последующие дни кражи продолжились (ссылка):



В Олимпийской деревне Игр в Париже вновь обокрали спортсменов. Об этом сообщил журналист Valeurs Амори Бреле в соцсети X.

В этот раз пострадавшими оказались велосипедисты сборной Словакии. «Было украдено снаряжение, принадлежащее команде по шоссейному велоспорту, которое хранилось в незапертом шкафчике. Были украдены десять шин, запчасти и несколько переключателей передач, ущерб от которых оценивается в 2300 евро», — написал Бреле, добавив, что команда обратилась в полицию.

Ранее во время Олимпиады обокрали еще нескольких участников. Сообщалось, что у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро.

Беспечные организаторы поленились сформировать специальный отряд полиции для защиты спортсменов, а также сэкономили на видеонаблюдении. Представляю ощущения спортсменов от поездки: заставили искупаться в заражённых отходах, потом обокрали… Пожалуй, участникам потребуется по-настоящему спортивный характер, чтобы не впасть от всего этого в уныние.