 

Рупор кремлевской пропаганды: Совет Федерации принял закон о деанонимизации админов Телеграма

02.08.2024, 19:00, Разное
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В Совете Федерации принят закон требующий с 1 января 2025 года предоставлять личные данные администратора ТГ-канала Роскомндазору.
При игнорирований требований, таким каналам запретят размещать рекламу, их запретят репостить, а в некоторых случаях могут заставить соц.сеть заблокировать такие каналы до выполнения требований законодательства. Это же будет касаться и каналов в других мессенджерах.

Лично мне пофиг, я уже давно развиртуализирован, но вот владельцам анонимных ТГ-каналов сейчас добавиться головняка (особенно напряглись действующие военные, которые ведут ТГ-каналы), хотя уже сейчас нетрудно представить возможные меры по обходу данного закона, начиная с подставных админов ТГ-каналов. Основной проблемой является вопрос защиты персональных данных, что в случае с военными и спецслужбистами, может привести к утечкам закрытой информации, а это более чем возможно, учитывая как у нас "текут" государственные и корпоративные структуры. Кто будет отвечать в случае утечки этих данных, закон понятное дело не объясняет. Но историю в таком духе легко представить уже сейчас.

PS. Само собой, надо помнить, что и без этого закона никакой анонимности в интернете не существует. Все существующие мессенджеры так или иначе просвечиваются спецслужбами.

Источник: Colonel Cassad


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