Губерниев назвал оргкомитет Олимпиады подлецами и позорниками

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал решение оргкомитета Олимпиады об отзыве аккредитаций у четырех журналистов ТАСС.

«Это действительно подлость и позор… Люди приехали и уже начали работать», — отметил Губерниев. Аккредитации были аннулированы у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое из них успели осветить церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.

Олимпийские игры стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена, но российские спортсмены, участвующие в Играх в нейтральном статусе, не принимали в ней участие.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, отстранивший Россию и Белоруссию в феврале 2022 года, решил допустить их спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.