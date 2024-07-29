 

Губерниев назвал оргкомитет Олимпиады подлецами и позорниками

29.07.2024, 15:05, Разное
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал решение оргкомитета Олимпиады об отзыве аккредитаций у четырех журналистов ТАСС.

«Это действительно подлость и позор… Люди приехали и уже начали работать», — отметил Губерниев. Аккредитации были аннулированы у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое из них успели осветить церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.

Олимпийские игры стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена, но российские спортсмены, участвующие в Играх в нейтральном статусе, не принимали в ней участие.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, отстранивший Россию и Белоруссию в феврале 2022 года, решил допустить их спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.


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