 

Московский школьник, проваливший ЕГЭ, собрал дома первый смартфон, состоящий полностью из советских компонентов

29.07.2024, 15:33, Разное
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Московский школьник Михаил Ковширкин, проваливший ЕГЭ, сумел собрать первый смартфон из советских компонентов.

Юный изобретатель самостоятельно собрал процессор, ОЗУ, экран и корпус устройства. Все необходимые материалы для разработки школьник нашёл среди хлама своего деда на даче. Он использовал компоненты из старого советского телевизора КВН-49, проигрывателя пластинок «Арктур» и магнитофона «Яуза-220», и даже взял объектив от фотоаппарата «Зенит».

Мэр Москвы Сергей Собянин крепко пожал руку юному таланту и вручил ему почётную грамоту.

– Этот впечатляющий проект демонстрирует не только талант и изобретательность нового поколения, но и потенциал использования отечественных ресурсов для создания высокотехнологичных устройств, – отметил градоначальник.

Несмотря на свои способности, юноша пока не смог набрать достаточное количество баллов на Едином госэкзамене. Ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя это, напомнил: правила поступления в университеты основаны на результатах ЕГЭ и платёжеспособности абитуриентов, а не на «сомнительных талантах».

– Сегодня он собрал дома какую-нибудь техническую приблуду, а через 5 лет не сможет грамотно собрать танк на заводе. За что государству ему платить? – удивился он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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