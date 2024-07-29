Московский школьник, проваливший ЕГЭ, собрал дома первый смартфон, состоящий полностью из советских компонентов

Московский школьник Михаил Ковширкин, проваливший ЕГЭ, сумел собрать первый смартфон из советских компонентов.

Юный изобретатель самостоятельно собрал процессор, ОЗУ, экран и корпус устройства. Все необходимые материалы для разработки школьник нашёл среди хлама своего деда на даче. Он использовал компоненты из старого советского телевизора КВН-49, проигрывателя пластинок «Арктур» и магнитофона «Яуза-220», и даже взял объектив от фотоаппарата «Зенит».

Мэр Москвы Сергей Собянин крепко пожал руку юному таланту и вручил ему почётную грамоту.

– Этот впечатляющий проект демонстрирует не только талант и изобретательность нового поколения, но и потенциал использования отечественных ресурсов для создания высокотехнологичных устройств, – отметил градоначальник.

Несмотря на свои способности, юноша пока не смог набрать достаточное количество баллов на Едином госэкзамене. Ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя это, напомнил: правила поступления в университеты основаны на результатах ЕГЭ и платёжеспособности абитуриентов, а не на «сомнительных талантах».

– Сегодня он собрал дома какую-нибудь техническую приблуду, а через 5 лет не сможет грамотно собрать танк на заводе. За что государству ему платить? – удивился он.

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