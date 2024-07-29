Московский школьник, проваливший ЕГЭ, собрал дома первый смартфон, состоящий полностью из советских компонентов
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Московский школьник Михаил Ковширкин, проваливший ЕГЭ, сумел собрать первый смартфон из советских компонентов.
Юный изобретатель самостоятельно собрал процессор, ОЗУ, экран и корпус устройства. Все необходимые материалы для разработки школьник нашёл среди хлама своего деда на даче. Он использовал компоненты из старого советского телевизора КВН-49, проигрывателя пластинок «Арктур» и магнитофона «Яуза-220», и даже взял объектив от фотоаппарата «Зенит».
Мэр Москвы Сергей Собянин крепко пожал руку юному таланту и вручил ему почётную грамоту.
– Этот впечатляющий проект демонстрирует не только талант и изобретательность нового поколения, но и потенциал использования отечественных ресурсов для создания высокотехнологичных устройств, – отметил градоначальник.
Несмотря на свои способности, юноша пока не смог набрать достаточное количество баллов на Едином госэкзамене. Ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя это, напомнил: правила поступления в университеты основаны на результатах ЕГЭ и платёжеспособности абитуриентов, а не на «сомнительных талантах».
– Сегодня он собрал дома какую-нибудь техническую приблуду, а через 5 лет не сможет грамотно собрать танк на заводе. За что государству ему платить? – удивился он.
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