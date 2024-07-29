 

Мадуро призвал уважать суверенитет и волю венесуэльцев после “победы” на выборах

29.07.2024, 14:55, Новости дня
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Николас Мадуро выиграл выборы президентские выборы в Венесуэле, набрав 51,2% голосов, передаёт El País. После победы Мадуро призвал оппозицию и иностранных лидеров, обвинивших Каракас в нарушениях при голосовании и отсутствии прозрачности, уважать «суверенную жизнь» Венесуэлы и «волю её народа».


АР

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал уважать «суверенную жизнь» страны и «волю народа» после победы на выборах в республике, пишет El País.

«Я могу сказать всему миру, что я вновь избранный президент Венесуэлы», — обратился Мадуро к толпе сторонников, собравшихся у его официальной резиденции Мирафлорес.

В своей речи президент также отверг обвинения со стороны оппозиции и ряда иностранных лидеров в нарушениях при голосовании и отсутствии прозрачности, отметив, что задержка в объявлении результатов была вызвана «массированной атакой». Мадуро уточнил, что виновные во взломе были установлены, и ему известно, к какой стране ведёт след.

Как напоминает издание, по данным Национального избирательного совета Венесуэлы, после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 51,2% проголосовавших. За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 44,2% избирателей, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.


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