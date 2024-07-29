 

Мирная миссия Орбана вызвала раздражение у Сикорского

29.07.2024, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «эгоизме», заявив, что его мирная миссия привела к изоляции и ослаблению страны в ЕС, пишет Bloomberg. По словам Сикорского, мирная инициатива Орбана по конфликту на Украине «раздражает» партнёров Венгрии по Евросоюзу.


АР

Мирная инициатива по урегулированию российско-украинского конфликта премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привела к дипломатическому расколу в Европейском союзе, пишет Bloomberg. 

Как отмечает новостное агентство, на это среди прочего указывает заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что «эгоизм» Орбана в отношениях с партнёрами по ЕС привёл к изоляции и ослаблению страны. Сикорский уточнил, что «Венгрия не получила поддержки своей позиции», когда на прошлой неделе обратилась за помощью к ЕС в поиске решения вопроса прекращения Украиной транзита нефти из России.

«Они кажутся изолированными, когда просят Европу о солидарности в вопросе транзита нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если проявляешь эгоизм», — отметил глава внешнеполитического ведомства. Сикорский уточнил, что «мирная миссия» Орбана не увеличивает влияние Венгрии, вместо этого только «раздражая всех остальных».  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Мадуро призвал уважать суверенитет и волю венесуэльцев после “победы” на выборах

29.07 / Откровение четырежды женатого Смирнитского: “В молодости хулиганил с Боярским”

29.07 / НАТО и CNN лгут о России, чтобы оправдать призыв в армию и подготовку к войне

29.07 / Оргкомитет Олимпиады якобы извинился за трансгендерную вечеринку на церемонии открытия

29.07 / Скончался звездный стилист Сергей Зверев

29.07 / Aмериканские консерваторы выступили с критикой «сатанинской» церемонии открытия Олимпиады в Париже

29.07 / «Успех любой ценой» — ZDF рассказал, как клан Трампов добился своего могущества

29.07 / Олимпиада в Париже: 28 июля

29.07 / Либо переговоры, либо смерть — экс-аналитик ЦРУ объяснил смену настроений Зеленского

28.07 / “Мой золотой мальчик”: 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика