Мирная миссия Орбана вызвала раздражение у Сикорского

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «эгоизме», заявив, что его мирная миссия привела к изоляции и ослаблению страны в ЕС, пишет Bloomberg. По словам Сикорского, мирная инициатива Орбана по конфликту на Украине «раздражает» партнёров Венгрии по Евросоюзу.



АР

Мирная инициатива по урегулированию российско-украинского конфликта премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привела к дипломатическому расколу в Европейском союзе, пишет Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, на это среди прочего указывает заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что «эгоизм» Орбана в отношениях с партнёрами по ЕС привёл к изоляции и ослаблению страны. Сикорский уточнил, что «Венгрия не получила поддержки своей позиции», когда на прошлой неделе обратилась за помощью к ЕС в поиске решения вопроса прекращения Украиной транзита нефти из России.

«Они кажутся изолированными, когда просят Европу о солидарности в вопросе транзита нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если проявляешь эгоизм», — отметил глава внешнеполитического ведомства. Сикорский уточнил, что «мирная миссия» Орбана не увеличивает влияние Венгрии, вместо этого только «раздражая всех остальных».