Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело!

Находящаяся на 34-й недели беременности актриса Анна Хилькевич внезапно заговорила о разводе. Семейными проблемами она поделилась с подписчиками в личном блоге.

Звезда сериала “Универ” уже более восьми лет замужем за бизнесменом Артуром Волковым. В браке уже появились на свет две дочери – Арианна и Анна-Мария.

Со стороны кажется, что в отношениях пары царит настоящая идиллия. Но реальная картинка не всегда совпадает с блеском соцсетей. Актриса призналась, что в течение двух лет они с мужем переживали настоящий кризис в отношениях, и дело едва не дошло до развода.

“У нас был очень серьезный кризис, закончился в начале прошлого года. Тяжело было. Мы решали вопрос и пытались выбраться”, — поделилась с поклонниками 37-летняя актриса.

Примечательно, что рядом с Анной в это время находилась ее младшая дочь, которая не знала (да и не могла знать в силу своего возраста) о сложностях во взаимоотношениях родителей.

О проблемах в семье Хилькевич говорит не впервые. В начале прошлого года, отвечая на вопросы поклонников, она призналась, что смогла бы простить мужу измену, но брак при этом сохранить было бы невозможно. Кинозвезда считает, что отношения должны быть построены на чести и доверии. Да и до этого она неоднократно говорила о возможном разводе, видимо, как раз на фоне этого самого кризиса в семейных отношениях.

Кстати, недавно Хилькевич решила сменить имя младшей дочери. Она захотела, чтобы все имена в семье начинались с буквы “а” и переименовала девочку в Анну-Марию. Она рассказала подписчикам, что органы опеки дали ей такое разрешение. В семье девочку продолжают назвать Машей, но в официальных документах будет стоять двойное имя.