Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Согласно данным сервиса быстрого выкупа техники Apple «ДамПродам», россиянину со средней зарплатой 87 740 рублей в месяц потребуется 28 рабочих дней, чтобы накопить на iPhone.
Россия попала в топ-5 стран с самым длительным сроком накопления на покупку iPhone. Хуже ситуация только в Индии (59 дней), Турции (94 дня) и Аргентине (157 дней).
Наименьшее время для заработка на новый iPhone 15 Pro требуется жителям Швейцарии – всего 4 дня. Швейцария возглавляет рейтинг стран Большой двадцатки, составленный на основе «iPhone-индекса», который оценивает покупательную способность в различных странах.
На втором и третьем местах находятся США и Австралия, где на покупку смартфона нужно работать 5 и 6 дней соответственно. В Германии и Канаде для этого потребуется 7 дней, а в Нидерландах – 8 дней.
Для расчета «iPhone-индекса» использовались базовая официальная цена iPhone 15 Pro на 128 ГБ и средняя заработная плата в каждой стране.
Смотреть комментарии → Комментариев нет