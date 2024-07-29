Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone

Согласно данным сервиса быстрого выкупа техники Apple «ДамПродам», россиянину со средней зарплатой 87 740 рублей в месяц потребуется 28 рабочих дней, чтобы накопить на iPhone.

Россия попала в топ-5 стран с самым длительным сроком накопления на покупку iPhone. Хуже ситуация только в Индии (59 дней), Турции (94 дня) и Аргентине (157 дней).

Наименьшее время для заработка на новый iPhone 15 Pro требуется жителям Швейцарии – всего 4 дня. Швейцария возглавляет рейтинг стран Большой двадцатки, составленный на основе «iPhone-индекса», который оценивает покупательную способность в различных странах.

На втором и третьем местах находятся США и Австралия, где на покупку смартфона нужно работать 5 и 6 дней соответственно. В Германии и Канаде для этого потребуется 7 дней, а в Нидерландах – 8 дней.

Для расчета «iPhone-индекса» использовались базовая официальная цена iPhone 15 Pro на 128 ГБ и средняя заработная плата в каждой стране.