 

Мнение «аналитика»: О европейском будущем Украины… Будет?

29.07.2024, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Говорят, не пустят Дуньку — в смысле, Украину — в Европу. Поматросят, да и бросят. Дескать, как таран против Путина #Украина Европе нужна, а так — нет. Ещё одна нища страна на содержании тощего европейского бюджета… Боже упаси!

Тем более, что и сами украинцы — ну совсем не европейцы по взглядам и ценностям.

Вот, например, украинские военные на ЛБС называют своих противников… Да-да, именно тем «нехорошим» словом, коим чёткие пацаны обозначают мужчин альтернативной секс-ориентации. И украинские комментаторы в блогах своих русских оппонентов обзывают именно так же. То есть, для Homo ukrainus vulgaris именно те, кто сейчас определяют и задают «повесточку» во всей Европе, — враги, либо синоним врага.

Ну и как с такими гей-парады водить?

А как вы вообще себе представляете украинских ветеранов АТО и СВО на «прайде» в Брюсселе?

Опять же, совсем не европейская а шокирующая даже азиатов #коррупция… Ну вот что такой *** делать в Европе?

Уж не поэтому ли Еврокомиссия и выдвинула к Украине 100500 невыполнимых требований по членству, которые Киев радостно объявил «шагом вперёд»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Московский школьник, проваливший ЕГЭ, собрал дома первый смартфон, состоящий полностью из советских компонентов

29.07 / Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены

29.07 / Губерниев назвал оргкомитет Олимпиады подлецами и позорниками

29.07 / Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело!

29.07 / Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone

29.07 / Чистые сосуды: мед, чеснок и лимон на страже вашего здоровья

29.07 / Мнение: Теневой СПГ-флот, главный покупатель русского газа и очередной рекорд Газпрома

29.07 / Владельцы волжской артели наняли хуситов для разрешения спора с конкурентами

29.07 / Фадеев обманул всех – Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет

29.07 / “Думала, меня все забыли” – что случилось с 54-летней Иванцовой из группы “Вкус меда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика