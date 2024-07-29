Мнение «аналитика»: О европейском будущем Украины… Будет?

Говорят, не пустят Дуньку — в смысле, Украину — в Европу. Поматросят, да и бросят. Дескать, как таран против Путина #Украина Европе нужна, а так — нет. Ещё одна нища страна на содержании тощего европейского бюджета… Боже упаси!

Тем более, что и сами украинцы — ну совсем не европейцы по взглядам и ценностям.

Вот, например, украинские военные на ЛБС называют своих противников… Да-да, именно тем «нехорошим» словом, коим чёткие пацаны обозначают мужчин альтернативной секс-ориентации. И украинские комментаторы в блогах своих русских оппонентов обзывают именно так же. То есть, для Homo ukrainus vulgaris именно те, кто сейчас определяют и задают «повесточку» во всей Европе, — враги, либо синоним врага.

Ну и как с такими гей-парады водить?

А как вы вообще себе представляете украинских ветеранов АТО и СВО на «прайде» в Брюсселе?

Опять же, совсем не европейская а шокирующая даже азиатов #коррупция… Ну вот что такой *** делать в Европе?

Уж не поэтому ли Еврокомиссия и выдвинула к Украине 100500 невыполнимых требований по членству, которые Киев радостно объявил «шагом вперёд»?

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