Чистые сосуды: мед, чеснок и лимон на страже вашего здоровья

Является ли очищение сосудов с помощью чеснока, меда и лимона действенным и доступным способом? Насколько эффективным может быть такой метод и есть ли у него противопоказания? Для того чтобы настойка чеснока и лимона действительно принесла пользу, необходимо ее правильно приготовить, в соответствии с рекомендации кардиолога.

Эликсир молодости

Наверное, каждый из вас уже знаком с рецептом настойки, для приготовления которой берут лимоны, чеснок и мед. Ее рекомендуют употреблять по 1 столовой ложке, растворенной в стакане теплой воды, два раза в день до еды.

Какие эффекты можно ожидать? Самое первое, что отмечают люди, – это прилив энергии. Настойка помогает укрепить иммунитет, стимулировать кровообращение и повысить жизненный тонус. Это прекрасный помощник организму в осенне-весенний период.

Профилактика атеросклероза

Кардиологи подтверждают тот факт, что для профилактики отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов издавна использовалась чистка средством, содержащим мед, лимон и чеснок. Можно ли назвать этот народный рецепт чудесным средством, решающим проблему атеросклероза?

Ключевым здесь можно считать слово “профилактика”. Иными словами, эту смесь можно использовать как профилактическое средство, когда сосуды, по сути, чистые. Она бесполезна в более серьезных ситуациях, когда атеросклеротической бляшкой перекрыт частично или полностью просвет сосуда. Здесь речь уже идет о медикаментозных или хирургических методах лечения. Но в этом рецепте есть “волшебный” компонент, о котором часто забывают.

Аллицин – что это такое

Мы уже говорили, что одним из компонентов настойки является чеснок. В его составе и содержится аллицин. Это даже не совсем верное утверждение, потому как в свежих зубчиках его нет, этот компонент образовывается при механическом разрушении чеснока.

Что это такое? Аллицин представляет собой органическое вещество, сульфоксид, способное снижать уровень вредного холестерина, что и тормозит развитие атеросклероза.

Зачем делать настойку, если ключевым компонентом является чеснок

Этот опыт пришел к нам из глубины веков, еще монахи Тибета использовали настойку чеснока для чистки сосудов. Опираясь на свои знания, они понимали, что мед и лимон, добавленные к чесноку, способствуют насыщению организма витаминами и минералами. Кроме того, чеснок помогает регулировать ритмичную работу сердца, пополняя запасы магния и калия. А антиоксиданты, которые входят в состав меда и лимона, нейтрализуют действие свободных радикалов и способствуют снижению давления.

Кто может применять настойку

Формирование бляшки в сосудах происходит постепенно. Когда просвет сосуда сокращается больше чем наполовину или закрывается полностью, думать о рассасывании бляшки уже поздно. В таких случаях выбор падает на хирургические методы лечения. Поэтому еще раз отсылаем вас к началу нашей статьи: это средство помогает предотвратить образование атеросклеротических отложений, но не спасет в более серьезных случаях.

Как приготовить средство для чистки сосудов

Для приготовления настойки возьмите 5 лимонов, выньте косточки, тщательно вымойте и разрежьте на несколько частей. Добавьте 5 головок чеснока, все это измельчите в блендере и сложите в банку из темного стекла. Залейте натуральным медом (500 г) и оставьте на сутки в темном месте при комнатной температуре. Крышкой не зарываем, смесь должна “дышать”. Можно накинуть марлевую салфетку. Готовая настойка хранится в холодильнике с закрытой крышкой.

Рекомендации по применению простые. Нужно каждый день употреблять по 1 столовой ложке утром и вечером, разводя настойку в стакане воды. Курс лечения составляет 2 недели, который повторяется дважды в год с интервалом в шесть месяцев.

Противопоказания

В первую очередь это аллергические реакции на мед и лимон. Сюда же относятся заболевания желудка и кишечника, холециститы и гастриты, заболевания мочеполовой системы, пиелонефриты. И конечно, это средство нельзя применять при наличии выраженной почечной недостаточности. Но в каждом конкретном случае решение должен принимать лечащий врач, ответственный за ваше здоровье.