Мнение: Теневой СПГ-флот, главный покупатель русского газа и очередной рекорд Газпрома

1. Скептики думали, что Россия не сможет сформировать теневой флот для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Логика была такая: обычные танкеры технологически просты, их на рынке хватает, а вот газовозов мало, так как каждый из них — образец высокого инженерного искусства. Практика показала, что скептики недооценили деловую хватку русских газовиков (ссылка):



Россия расширяет «теневой флот» энергетических танкеров. Об этом сообщило издание Financial Times.

Об этом свидетельствует то, что ряд неизвестных прежде компаний, зарегистрированных в ОАЭ, обзавелись десятками судов, на которых можно перевозить сжиженный природный газ (СПГ). Как следствие, резко выросли цены на самые старые корабли. Такую динамику эксперты объясняют тем, что Москва готовится к ужесточению санкций.

По информации консалтинговой компании по рискам для судовладельцев и правительств Windward, со II квартала 2023 года больше полусотни СПГ-танкеров перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. В свою очередь, группа по контролю рисков и соблюдению требований компании Kpler выяснила, что на рынке танкеров происходят события, свидетельствующие о создании сложной сети морских операций, потенциально связанных с российскими интересами. Например, некоторые компании, базирующиеся в Дубае, устроены так же, как и те, что связаны с «теневым флотом» российских нефтяных танкеров.

Некоторые из недавно купленных СПГ-танкеров теперь ходят по маршрутам, которые традиционно использовались для транспортировки газа из России.

2. Теперь Китай покупает у нас столько же газа, сколько и Европа. Ситуация не идеальная — лучше бы их совместная доля была поменьше — но в течение 10-15 лет, я надеюсь, проблему диверсификации поставок удастся решить, после чего мы сможем повысить иностранным покупателям цены на газ (ссылка):



Европа продолжает соперничать с Китаем за главный рынок для российского трубопроводного газа.

Поставки трубопроводного газа «Газпрома» в Европу достигли 14,6 млрд м3 с января по июнь, поставки продолжаются через ГТС Украины и «Турецкий поток». Это значительно ниже годовых продаж 2020-2021 года, но сопоставимо с 15,2 млрд м3, которые Россия поставила в Китай за этот же период, согласно данным, основанным на статистике китайской таможни и оценках цен российского Минэка.

Расчеты Bloomberg показывают, что по итогам 2024 года Европа и Китай поочередно становились крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа. Российские поставки по трубопроводам в Европу выросли более чем на 26% в первой половине года по сравнению с предыдущим годом.

Сегодня Норвегия поставляет около 30% газа ЕС, но для некоторых стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию, «Газпром» остается критически важным и растущим источником энергии.

3. Внутри России дела у Газпрома постепенно идут на лад (ссылка):

«Газпром» установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, рекорд зафиксирован 17 июля и составил 700,4 млн м3 газа.

Монополия с начала лета регулярно поставляет внутри страны рекордные объемы газа. В июне и июле максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 12 раз (с учетом рекорда 17 июля).

Это тоже часть большой программы диверсификации. Чем больше газа Газпром продаёт внутри страны, тем легче ему вести переговоры с иностранцами, и тем больше он получает денег от продаж.