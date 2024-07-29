Владельцы волжской артели наняли хуситов для разрешения спора с конкурентами

Необычный способ для решения проблемы с конкурентами нашли в одном из рыболовецких предприятий Верхневолжского района.

На территориях в течении Волги на протяжении пяти лет продолжался спор между двумя артелями – ООО «Волгарыбсервис» и ООО «Приволжское рыболовство».

Оба предприятия обвиняли друг друга в нарушении границ вылова рыбы. Спор субъекты продолжили в Волгоградском областном суде. Инстанция вынесла вердикт в пользу «Приволжского рыболовства». По мнению проигравшей стороны, на такое решение повлияли «представители криминалитета», поэтому исполнять его не собирались и далее производили вылов рыбы на неподконтрольных территориях. Эти действия присекались инспекторами Росрыболовства, которые считали рыбаков браконьерами, выписывали им штрафы и даже арестовывали их суда.

Когда дела у «Волгарыбсервиса» стали идти совсем плохо и компания приблизилась к банкротству, её директор Эльдар Сафин собрал жителей близлежащих сёл, работающих в артели, и призвал вложить последние средства в «очень серьёзную крышу». Сельчане, несмотря на всеобщее возмущение, решили довериться работодателю.

Буквально через месяц в нескольких приволжских населённых пунктах начали селиться бородатые, хорошо вооружённые иностранцы, говорящие на языке, не входящем в индоевропейскую группу. Уже через несколько дней рыболовецкие суда «Приволжского рыболовства» стали подвергаться обстрелам из систем залпового огная, некоторые пошли на дно. Когда ущерб стал превышать норму рентабельности, директор предприятия предложил мировой договор «Волгарыбсервису». Как выяснилось позже, проблему помогли решить хуситы – граждане Йемена, имеющие солидный боевой стаж. Собираются ли они возвращаться на родину, неизвестно.

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