Эндокринолог назвала продукты, которые помогают похудеть

Для похудения рекомендуется выбирать продукты с низкой калорийностью, но достаточным содержанием белков, жиров и углеводов. Об этом пояснила врач-эндокринолог и заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.

Она подчеркнула, что калории являются источником энергии для организма. Однако важно, чтобы пища содержала полезные витамины и минералы, поэтому питание должно быть разнообразным. Врач советует включать в рацион шпинат, рукколу и салат, так как они малокалорийны, но богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые ускоряют обмен веществ.

Грейпфрут, по словам Кондратовой, содержит ферменты, способствующие ускорению расщепления жиров и подавлению чувства голода. Его рекомендуется есть перед приемом пищи. Однако грейпфрут может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, снижая их эффективность, поэтому перед его употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Среди полезных продуктов Марина Кондратова выделяет авокадо, который содержит много мононенасыщенных жирных кислот, улучшает липидный профиль и препятствует отложению жира в области живота. При его калорийности рекомендуется употреблять не более ста граммов в день. Также в рацион стоит включить яйца, яблоки, бобовые и морскую рыбу: лосось, скумбрию и тунец, пишет РИАН.