Мнение: Две маленьких хитрости для продуманных пациентов

Стандартный визит к врачу начинается с короткого допроса — на что жалуетесь, давно ли началось, чем ещё болеете, были ли операции, есть ли аллергии. Из раза в раз отвечать на эти вопросы скучно, но это полбеды. Беда в том, что точно вспомнить все важные детали невозможно, и в том, что на этот ритуальный диалог врач тратит несуразно большую долю от отведённого на приём времени.

Получается смешно. Врач 15 минут спрашивает пациента, с чем тот пришёл, потом минуту-другую его осматривает, немедленно ставит диагноз и посвящает следующие 15 минут заполнению обязательных бумаг. Как вы понимаете, это не самый лучший сценарий для пациента.

Взломать систему несложно. Достаточно перед визитом к врачу распечатать два коротких текстовых файла. Файл первый — стандартный список ваших хронических заболеваний и аллергий («ветрянкой болел, аллергии нет, была операция по удалению геморроя в 2012 году»). Файл второй — краткая история текущей болезни. Примерно в таком виде:

Зрение на левом глазу плюс 2, на правом плюс 3, ношу очки с 16 лет. Других заболеваний глаз не было.

В субботу смотрел репортаж с открытия Олимпиады в Париже, из глаз пошла кровь. Промыл лицо водой, глаза остались красными, но кровь идти перестала.

В воскресенье глаза распухли и частично вылезли из орбит, трутся о линзы очков.

В понедельник прямо с утра левый глаз начал подёргиваться. Температура всё это время 36,6.

Вы даёте врачу эти два текстовых файла, даёте заранее собранные результаты исследований, если они у вас есть, и врач за три минуты узнаёт точную и подробную историю вашей болезни. Теперь у врача есть время, чтобы внимательно вас осмотреть, ощупать, измерить и поставить вдумчивый, взвешенный диагноз. Вы не переплатили даже пятисот рублей, а получили совершенно другой уровень лечения — как будто пришли к гораздо более опытному и способному врачу.

Теперь вторая маленькая хитрость, менее важная, но зато более эффектная. Если вам надо купить лекарство в первый раз, найдите его фотографию в интернете и сохраните на смартфон. На кассе покажите фото фармацевту, и он немедленно выдаст нужный вам препарат.

Если вам нужно купить лекарство повторно, возьмите в руки простые советские ножницы и отрежьте от старой упаковки лицевую сторону. На кассе разложите куски картона перед фармацевтом и ткните пальцем: «вот этого две упаковки, вот этого три, а вот это скажите, сколько стоит у вас».

Очевидный плюс такой тактики в том, что вы сэкономите пару минут времени себе и каждому, кто стоит в очереди за вами, также вы испытаете гордость за свою хорошую подготовку. Менее очевидный, но более важный плюс — вы резко снизите вероятность услышать «у нас такого нет» из-за того, что фармацевт не поймёт на слух, что конкретно вы хотите у него купить. Два диалога, которые могут произойти в одной и той же аптеке с интервалом в 20 секунд:

— У вас есть гырвырбырдин?

— Нет, такого нет.

Покупатель уходит сгорбившись, на его место встаёт следующий в очереди.

— Мне вот это *кладёт на прилавок картонку от гырвырбырдина*.

— Да, есть, 620 рублей.