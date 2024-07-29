Бородина до крайности возмутила народ: устроила настоящий “Дом-2”

Ксения Бородина является ведущей популярного шоу “Последний герой”, съемки которого проходили в России, на Алтае. Но не все принимают и понимают поведение звезды на проекте.

Дело в том, что ее обвинили в субъективном отношении к некоторым участникам. А потом, по слухам, Бородина зашла еще дальше. Так, в одном из выпусков телепрограммы команда проголосовала против Николая Сердюкова, который борется за звание последнего из выживающих. Однако ведущая не дала ему покинуть проект, и подарила свой иммунитет, что очень возмутило общественность в лице зрителей и участников шоу.

Тогда уже заговорили о неравнодушном отношении Ксении к блогеру. Многие стали замечать какие-то взгляды, улыбки и поблажки. Теперь же в социальных сетях разразился настоящий скандал из-за бывшей ведущей телепроекта “Дом– 2”. В Сети появились кадры, по которым Бородину заподозрили в романе с Николаем Сердюковым. Блогер, которого сразу же невзлюбили телезрители, похоже, стал близким другом Бородиной, проводит с ней отпуск, общается ее детьми и друзьями.

Этим телеведущая до крайности возмутила народ, которые написали в соцсети, что звезда “устроила настоящий “Дом-2” и опять наступает “на одни и те же грабли”.

Учитывая опыт Бородиной в личной жизни, ей, по мнению публики, стоило бы крайне тщательно относиться к подбору нового претендента на своей сердце. Но не все слепо верят слухам и даже очевидным фактам. Многие посчитали, что такой “роман” своего рода пиар для поднятия рейтинга шоу “Последний герой”.