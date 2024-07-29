 

Откровение четырежды женатого Смирнитского: “В молодости хулиганил с Боярским”

29.07.2024, 12:20, Новости дня
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В
беседе с Сашей Светловым и Ритой Субботиной – ведущими утреннего шоу “Первая смена” на “Ретро FM” – артист вспомнил, как искал первую
подработку во времена студенчества. Мол, тогда для него было
важно не столько получить первый профессиональный опыт, сколько заработать на
жизнь.

“Мы, студенты, со второго курса старались заработать
деньги к нашей нищенской стипендии. Она была, мягко говоря, небольшая. Всего 22
рубля. Мы играли на сцене театра, иногда нам платили”, —
признался Валентин Смирнитский. Актер подметил, что иногда студентам удавалось попасть
в кино, а там зарплаты были несравнимо выше: “В кино платили другие деньги. Мы уже считались не
массовкой, а квалифицированными специалистами”.

60 лет назад Смирнитский дебютировал в
фильме “Я шагаю по Москве”. Он признался, что первый гонорар за
съемки он потратил на “гулянки”, поскольку в молодости относился к
деньгам намного проще.

Всего же свою карьеру актер сыграл в 261 фильме. Многие из них давно заняли заслуженное место в “золотом фонде” отечественного кинематографа. Среди них – “Д’Артаньян и три мушкетера”. “На съемочной площадке царила атмосфера дружбы и хулиганства… Мы и в жизни так
себя вели! – вспоминает четырежды женатый актер. – А потом это передавалось в кадре. Мы не рассчитывали на какой-то
грандиозный успех. Нам просто это нравилось. А главными хулиганами, на
съемочной площадки, были я и Михаил Боярский”.


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