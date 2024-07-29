 

Врач объяснил, почему грибы лучше покупать, а не собирать

29.07.2024, 12:11, Разное
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В условиях ухудшающейся экологической обстановки россиянам рекомендуется употреблять только грибы промышленного производства, покупая их в официальных магазинах. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Медицина» (академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Эксперт подчеркнул, что грибы следует варить или тушить, а после предварительной термообработки — немного обжаривать. «Из-за трудностей в идентификации каждого гриба и места его сбора лучше избегать консервирования. Вместо этого приобретайте свежие грибы промышленного производства в легальных торговых точках», — рекомендовал Неронов.

По его словам, грибы содержат полезные микроэлементы, клетчатку и пребиотики, однако в них могут присутствовать токсины, яды и хитин, который не переваривается в организме.


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