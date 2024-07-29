Мнение: Тайна миллиардов полковника Захарченко



Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко стал знаменитым в сентябре 2016 года, когда его арестовали, а в связанных с ним квартирах обнаружили несколько кубометров долларов, евро, рублей… на сумму порядка восьми миллиардов в рублевом эквиваленте.

По приговорам по двум уголовным делам бывшего офицера осудили на 16 лет колонии строгого режима, из которых он уже отсидел почти восемь лет. Но эти приговоры не раскрыли тайну происхождения миллиардов, обнаруженных и изъятых после ареста Захарченко.

25 июля 2024 года перед началом заседания Второго кассационного суда общей юрисдикции Дмитрий Захарченко пожаловался, что он хочет подписать контракт и отправится в зону СВО, но на фронт его не берут. Бывший полковник МВД готов отправится в зону боевых действий рядовым солдатом, и он не понимает, почему ему отказывают.

Можно предположить, что кто-то опасается, что по дороге на фронт, или после прибытия на Донбасс, Захарченко может дезертировать, а скрывшись, и оказавшись далеко от России, может заговорить, и рассказать, чьи это деньги, что за миллиарды были обнаружены в связанных с ним квартирах. Пока же тайна миллиардов Захарченко так и остается тайной.

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Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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