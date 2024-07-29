НАТО и CNN лгут о России, чтобы оправдать призыв в армию и подготовку к войне

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

НАТО лжёт о том, что РФ якобы представляет для него угрозу, чтобы оправдать необходимость военного призыва в армию, — а телеканал CNN активно поддерживает и распространяет эту ложь, отмечает Redacted. Так называемый «оборонительный» альянс готовится к войне с Москвой — и использует одну ложь за другой, чтобы убедить граждан принять его точку зрения.

Большинство стран НАТО не практикуют призыв. Латвия начала практиковать военный призыв, Норвегия. Кстати, их законы позволяют им призывать не только мужчин, но и женщин. Германия сказала то же самое — если мы начнём призывать в армию, то мы думаем, что будем призывать и мужчин, и женщин. Великобритания предложила это, и лидеры, которые это сделали, потеряли свои места на последних выборах в июле. Однако это не значит, что правительства слышат вас, когда вы говорите «нет» призыву, и что военная служба должна быть исключительно добровольной, и мы должны работать над достижением мира. Итак, как много времени пройдёт, прежде чем это станет обязательным требованием для членства в НАТО, и почему они всё это делают?

Вот что они говорят. НАТО раз за разом повторяет нам, что они — исключительно оборонительная организация, и ни одна страна НАТО не участвует в войне. Но вот что говорит CNN — это из-за российского «полномасштабного нападения на Украину», которое последовало за поддержкой «пророссийских сепаратистов» на востоке Украины и «незаконной аннексией» Крыма*. Я хочу оставить это на минутку, чтобы посчитать, сколько здесь лжи. Здесь у нас один абзац, который объясняет, почему вы должны пойти на войну за НАТО.

Ложь номер один: Москва является угрозой для стран НАТО. Это не так. Ни одна страна НАТО сейчас не воюет с Россией, и РФ не проявила никакой заинтересованности в том, чтобы это изменить. Номер два — о том, что РФ начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году. Этого не было. Она направила туда войска после того, как губернаторы тех областей** попросили о помощи, потому что Украина атаковала их с 2014 года, и ситуация обострилась приказами Пожирателя Смерти Зеленского. И ложь номер три о том, что аннексия Крыма была незаконной. Те люди проголосовали. Многие из них чувствовали, что в первую очередь передача этой земли Украине в 90-е годы была незаконной. Те люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России, потому что украинская армия наносила удары по мирным жителям, совершенно ужасным и отвратительным образом. Посмотрите, вы увидите сами.

Так почему же CNN врёт вам об этом? Они что, не знают? Почему НАТО не знает таких вещей, почему НАТО готовится к войне, основываясь на этой лжи? Это странно, не так ли? И что, если вы всё это знаете — как мы с вами знаем — и вы отказываетесь участвовать в этом призыве? Что ж, вам нужно скорректировать свою позицию, — так говорит CNN.

Дата выхода в эфир 28 июля 2024 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).