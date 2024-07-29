 

Рупор кремлевской пропаганды: Единый почерк глобальных политических сил

29.07.2024, 11:25, Разное
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Единый почерк глобальных политических сил

«В последнее время произошло два террористических акта – один в Словакии, второй в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы», – заявил (https://interaffairs.ru/news/show/47026) премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, комментируя расследование Службы государственной безопасности страны по делу о покушении на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

По замыслу, убийство одного из лидеров страны должно было привести к дестабилизации ситуации в Грузии и последующему госперевороту. СГБ подтвердила, что расследование подготовки убийства Иванишвили привело к бывшим высокопоставленным грузинским чиновникам-оппозиционерам, а также силовикам времен Михаила Саакашвили и наемникам, находящимся на Украине.

В список разыскиваемых грузинские власти включили 300 боевиков в составе украинских прокси. Группировки наемников из Грузии подчиняются Главному управлению разведки минобороны Украины.

PS. Кобахидзе прекрасно понимает, что он легко может оказаться в этом списке, но ему может не повезти, как повезло Трампу и Фицо (относительно, ранение все же было тяжелое). Ну а задачу свержения "Грузинской мечты" США с повестки дня не снимают. Если не получится скинуть ее через выборы, то легко можно представить себе попытку убийства Кобахидзе или Иванишвили, в том числе при соучастии Украины.

Источник: Colonel Cassad


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