 

Доктор Голощапов рассказал о рисках для сердца и сосудов из-за густой крови

29.07.2024, 11:05, Разное
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Доктор Олег Голощапов предупредил о потенциальных рисках для сердечно-сосудистой системы. Состояние крови оказывает значительное влияние на циркуляцию и здоровье сердечно-сосудистой системы, включая пульс, сосуды и сердце. Нормальным считается пульс в диапазоне 60-90 ударов в минуту; отклонения от этих показателей при стабильном состоянии организма могут указывать на проблемы.

«Густая кровь определяется снижением уровня плазмы или увеличением количества форменных элементов, таких как эритроциты», — отметил врач.
Повышенная густота крови способствует ее свертываемости и может привести к образованию тромбов в сосудах. Риск сгущения крови увеличивается при приеме мочегонных препаратов, обезвоживании и гипоксии — нехватке кислорода в организме.

Что касается артериального давления, то для большинства людей, включая тех, кто страдает от густой крови, оптимальные показатели находятся в пределах 110/70 до 120/80 мм рт. ст. Давление выше 140/90 мм рт. ст. уже считается гипертонией.

При хроническом сгущении крови важно регулярно наблюдаться у врача и избегать состояния, которое может быть опасным. Рекомендуется отказаться от вредных привычек, больше времени проводить на свежем воздухе, не перегружать организм и следить за уровнем жидкости в организме.

«Если у вас есть подозрения на сгущение крови, необходимо обратиться к врачу и сдать клинический анализ крови», — добавил специалист.


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