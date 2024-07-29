Оргкомитет Олимпиады якобы извинился за трансгендерную вечеринку на церемонии открытия

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Организаторы Олимпийских игр в Париже извинились за изображение Тайной вечери в виде трансгендерной вечеринки на церемонии открытия Игр, передаёт The Washington Post. По словам директора по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп, организаторы преследовали цель «отпраздновать толерантность общества» и не имели намерения проявить неуважение.



АР

Организаторы Олимпийских игр в Париже извинились за пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в виде трансгендерной вечеринки, которую показали на церемонии открытии Игр, пишет The Washington Post.

Как напоминает издание, церемония открытия Олимпиады вызвала гневную реакцию верующих по всему миру, которые сочли это попыткой оскорбить христиан и высмеять христианство. Американская телекоммуникационная компания C Spire даже объявила об отзыве своей рекламы.

«У нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Если люди обиделись, нам очень жаль», — сказала директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп. По её словам, организаторы преследовали цель «отпраздновать толерантность общества» и она была достигнута.

Организаторы также признали, что художественный руководитель церемоний открытия Томас Жолли действительно «черпал вдохновение из знаменитой картины Леонардо да Винчи для создания декораций». Сам Жолли подчеркнул, что не преследовал цель оскорбить или обидеть кого-либо, а лишь стремился «устроить большую языческую вечеринку, связанную с богами Олимпа».