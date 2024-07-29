Российских журналистов в Париже отравили круассанами, вызывающими приступ гомосексуального влечения

Утром 28 июля в парижскую больницу Биша — Клода Бернара были госпитализированы 10 российских журналистов, которые в частном порядке приехали на Олимпийские игры.

По предварительным данным, они стали жертвами провокации западных спецслужб.

– На завтрак у нас были круассаны, после употребления которых мы все ощутили неконтролируемое гомосексуальное влечение. Спаси Господь, не все кушали отравленную еду, поэтому наши соратники сумели не допустить оргии, – рассказал один из пострадавших Дмитрий Г.

Часть ядовитых круассанов была изъята представителями российского посольства и уже отправлена для экспертизы в Москву. Эксперты считают, что кондитерские изделия содержат яд Sodomite, созданный ЦРУ в годы Холодной войны.

– Технология эта хорошо известна – сначала спровоцировать наших граждан на противоестественную связь, зафиксировать всё это на плёнку, а потом шантажировать. В этот раз западные спецслужбы провалились, но россиянам за рубежом нужно быть особенно внимательными, – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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