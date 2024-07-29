“Очень породистая”: 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой

У Кристины Орбакайте трое детей от разных браков. Старшему сыну, Никите Преснякову, в этом году исполнилось 33 года, а младшему, Дени Байсарову — 26. Минувшей весной дочь артистки, Клавдия Земцова, также отметила день рождения. Девочке 12 лет. В отличие от сыновей, которые живут далеко от матери, дочь находится рядом с ней, если только родительница не уезжает на гастроли или другие мероприятия.

Так, в настоящий момент семейство путешествует по Европе. Оказавшись в Италии, Кристина Орбакайте опубликовала несколько кадров, на которой запечатлена не только она, но и ее подросшая дочь. Клавдия редко появляется в публикациях артистки, поэтому публика бурно отреагировала на новые снимки.

Многие подписчики оказались поражены красотой наследницы Орбакайте. “Очень породистая”, “Клавочка станет моделью. Высока, стройка, красива!”, “Прекрасные гены”, “Очень красивая девочка растет”, “Похожа на отца”, “Видно, как она прекрасно воспитана, и чувствуется порода”, – прокомментировали кадр поклонники артистки.

Самой же Кристине Орбакайте в мае 2024-го исполнилось 53 года. О жизненном пути знаменитости ранее писали “Дни.ру”.