Рупор кремлевской пропаганды: Как обезвреживать БПЛА с электрической инициацией

Как обезвреживать БПЛА с электрической инициацией

Небольшие рекомендации по обезвреживанию электрических СВУ/боеприпасов с электрической инициацией (через ЭДП-р) через различные платы управления.

1. Осмотреть БПЛА и СВУ/боеприпас и принять решение исходя из целесообразности обезвреживания и опасности;

2. Дёрнуть несколько раз кошкой/верёвкой, так как возможно применение ловушки на вибрацию/наклон/изменение положения;

3. Удостовериться что применяется только электрический способ инициации (возможны механические ловушки);

3. Извлечь электродетонатор(-ы) из заряда/боеприпаса (очень желательно дистанционно (верёвкой), и обязательно до перерезания провода – может быть реализован подрыв на изменение сопротивления цепи!);

4. Обрезать провода электродетонатора (-ов), также желательно дистанционно, или применением экрана/защиты от взрыва детонатора.

5. Извлечь АКБ дрона, ОБЯЗАТЕЛЬНО в последнюю очередь, так ловушка может быть на обрыв цепи питания, падение напряжения источника питания ниже минимального значения.

После исходя из состояния боеприпаса и обстановки принимается решение на уничтожение боеприпаса или его транспортировку, изучение (в крайнем случае повторное использование), дрон с платой управления желательно сохранить и передать старшему начальнику/компетентным людям, дрон службе БПЛА, плату управления сапёрам или людям занимающимися ударными БПЛА для изучения (желательно фото прислать в бот канала, разберём и выложим на общее обозрение).

Сейчас массово противник применяет платы с датчиком ударного типа из пьезо элементов, их было выявлено не мало, разбирали здесь (https://t.me/combat_engineer/4453), но противника нельзя недооценивать, и применение дронов/сброс предметов интереса с ловушками был известен уже давно, и возможен массовый выпуск более функциональных плат (уверен что минимум несколько вариантов испытывают).

https://t.me/zapiski_rezidenta/64443 – цинк

https://t.me/UAVDEV/4013 – видео с разборкой заминированного дрона

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