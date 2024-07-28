Аркан «Башня» сулит резкие перемены и внезапные откровения: Таро-прогноз на отношения с 29 июля по 4 августа

Согласно старшему аркану «Башня», конец июля – начало августа 2024 года принесет резкие перемены и неожиданные откровения для многих людей. Особенно это касается отношений со второй половинкой: вам предстоит всерьез задуматься о своей привязанности. Кое-кто из друзей может представить перед вами в новом свете, в результате чего появится симпатия к этому человеку. Подробный Таро-прогноз на отношения с 29 июля по 4 августа читайте в нашей статье.

Несколько слов о картах Таро Манара

В последнее время у людей, интересующихся раскладами Таро, стал часто возникать вопрос, что представляет собой колода Манара. Ведь есть классические карты Райдера и Кроули, которые считаются весьма точными. Это правда, колода Манара появилась относительно недавно (2000 год), однако она уже успешно зарекомендовала себя в раскладах на отношения.

Карты Таро Манара изображают сюжеты, в которых обычно участвует мужчина и женщина. Это позволяет полноценно погрузиться в анализ любовных переживаний и страстей, а также более точно спрогнозировать перспективы знакомств с потенциальным партнером.

Овен: шестерка огня

В ближайшие дни одинокие Овны встретят человека, который покажется им абсолютно не таким, как большинство окружающих. Вы сразу же поймете, что данная личность настроена на длительные отношения, а не минутную близость. Если вы хотите завоевать внимание партнера, сообщите ему о своих намерениях.

Семейным представителям знака карта советует не нарушать планы, иначе это может привести к скандалу с партнером. Помните и о том, что ваша вторая половинка может иметь иную точку зрения, даже если в целом ваше мировоззрение и энергетический фон совпадают.

Телец: семерка воды

Тельцы на этой неделе могут испытать сильную усталость, которая отразится на отношениях со второй половинкой. Если у вас нет партнера, то сейчас не самое благоприятное время, чтобы его искать. Лучше сосредоточьтесь на отдыхе: проводите больше времени на природе.

Некоторым Тельцам предстоит контактировать с бывшим партнером. Это не доставит вам радости, однако не стоит в открытую говорить об этом человеку. В противном случае вы рискуете в очередной раз начать конфронтацию и испортить свою репутацию в глазах окружающих.

Близнецы: «Сила»

Старший аркан «Сила» предупреждает, что между Близнецами и их партнером есть сильная разница в темпераменте. Если представитель воздушной стихии не будет себя сдерживать, то рано или поздно гармония в отношениях будет нарушена. Поэтому старайтесь чаще соглашаться со своей второй половинкой.

Тем Близнецам, что пока только находятся в поиске второй половинки, следует уменьшить свой пыл. Сейчас рядом с вами уже есть человек, который питает к вам нежные чувства. Вместо того чтобы продолжать поиски, присмотритесь к окружению: кто из знакомых уделяет вам повышенное внимание?

Рак: «Башня»

Данный аркан говорит о благоприятном периоде для начала отношений. Тем, кто пока только присматривается к потенциальному партнеру, следует оценить готовность начать роман: есть вероятность, что кто-то из близких людей признается вам в чувствах и предложит начать встречаться.

А вот окольцованным Ракам рекомендуется собраться с мыслями. Если в ближайшие дни вы будете часто падать духом, то рискуете спровоцировать развитие душевного кризиса. Это неизбежно отразится на отношениях с партнером: вы начнете винить его в том, что не смогли достигнуть своих целей.

Лев: «Император»

В ближайшие 7 дней у Львов возникнет острая потребность во внимании представителей противоположного пола. Одиноким людям стоит задуматься о посещении развлекательных заведений. А вот семейным представителям стихии Огня стоит быть осторожнее, иначе партнер может затаить обиду.

Чтобы повысить свою репутацию в глазах окружающих, Льву следует чаще общаться со сверстниками. Однако крайне важно держать себя в руках. Особенно не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, находясь в компании малознакомых личностей, иначе вы рискуете стать объектом насмешек.

Дева: четверка воздуха

Данная карта указывает на движение, а также описывает изменения, которые в скором времени произойдут в отношениях между Девой и ее второй половинкой. Перемены окажутся благоприятными, так что переживать не стоит. Если же вы давно хотите внести разнообразия в отношения, то сейчас для этого подходящее время.

Аркан советует на некоторое время отложить свои обязанности и сосредоточиться на отношениях с партнером. Если вы пока одиноки, то присмотритесь к людям, с которыми вы познакомились недавно. Скорее всего, среди них есть человек, который почти полностью удовлетворяет большинству ваших требований.

Весы: пятерка земли

В ближайшее время в жизни Весов произойдет событие, которое сильно скажется на самооценке представителя знака. Постарайтесь оградиться от негативных мыслей, иначе ваша понурость может в отрицательной степени сказаться на отношениях. Особенно не рекомендуется обижаться на близкого человека.

Тем, кто только планирует отыскать партнера, следует снизить требования ко второй половинке. Если же вы тайно влюблены в кого-то из знакомых, то старайтесь не идеализировать этого человека, иначе вы рискуете сильно в нем разочароваться уже в ближайшие дни.

Скорпион: «Верховная жрица»

Старший аркан является негативным символом для людей, которые ведут отношения на расстоянии. Скорее всего, вы почувствуете, как ваш партнер начал от вас отдаляться. Чтобы спасти отношения, возьмите небольшой перерыв: займитесь вещами, которые интересны в первую очередь вам.

Одиноким Скорпионам не следует разделять людей на «хороших» и «плохих». В противном случае вы рискуете упустить потенциального партнера, который мог бы подарить вам счастье. Также старайтесь доверять не словам, а поступкам окружающих людей.

Стрелец: девятка огня

Период с 29 июля по 4 августа окажется временем, когда одинокий Стрелец будет проявлять любопытство по отношению к представителям противоположного пола. Это может быть связано с банальным желанием уйти от серых будней и найти приключения. Ничего плохого в этом нет.

А вот окольцованному Стрельцу следует направить энергию в творческое русло. Например, подготовьте для партнера сюрприз или отправьтесь на романтическое свидание в театр. Атмосфера, которую подарит вам творчество, особенно пригодится, чтобы перейти на новый этап отношений.

Козерог: семерка воздуха

Семейным Козерогам стоит проявлять бдительность: есть вероятность, что кто-то из завистников следит за вашими с партнером отношениями. Если вы дадите слабину, то завистники тут же сделают свой ход. Ревность на этой неделе может оказаться главным вашим врагом.

Если же Козерог хочет привлечь к себе внимание понравившегося человека, ему следует окружить себя атмосферой таинственности. Не рассказывайте о себе лишнюю информацию, но обязательно давайте потенциальным партнерам пищу для размышлений.

Водолей: «Правосудие»

На этой неделе у окольцованных Водолеев сложится непростая ситуация в отношениях с партнером. У вас даже может появиться желание все бросить и начать новую жизнь. Однако старший аркан советует не торопиться с принятием решений, о которых потом можно и пожалеть.

Молодым людям, мечтающим найти свою любовь, рекомендуется перестать гнаться за иллюзиями и сосредоточиться на главном. Если вы чувствуете, что любите человека, то не стоит зацикливаться на его недостатках или отсутствии желаемых качеств. Впрочем, и смотреть на партнера через розовые очки тоже не стоит.

Рыбы: семерка огня

Из-за эмоционального выгорания Рыбы рискуют наделать глупостей в отношениях со второй половинкой на этой неделе. Постарайтесь максимально оградиться от рутины и как следует отдохните. Возможно, вы давно планировали отправиться в путешествие с партнером? Сейчас для этого подходящее время.

Тем, кто заинтересован в построении романтических отношений, карта рекомендует меньше сомневаться в собственных силах. Да, у вас есть недостатки, однако они не так критичны, как вам кажется. Кроме того, не стоит забывать о положительных качествах, которых у вас тоже в избытке.