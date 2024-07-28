 

Вслед за Глюкозой – Самойлов из “Агаты Кристи” дал странный концерт в Красноярске

28.07.2024, 21:45, Новости дня
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Неделю назад в Красноярске на острове Татышев выступила 38-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают как Глюкозу, которая шокировала собравшуюся публику своим поведением на сцене. Артистка трогала себя за промежность, демонстрировала странные движения и мимику, игнорировала фонограмму. Спустя неделю там же, но на другом мероприятии выступил Глеб Самойлов из “Агаты Кристи”. Он также не смог ощастливить собравшийся народ отличным выступлением.

Самойлов появился на сцене фестиваля “Небофест” с программой “Агата Кристи. 35 лет на бис”. К середине концерта артист растерялся, а к концу уже не мог петь. Когда звучала песня “Ковер-вертолет”, микрофон был передан гитаристу, который и допел ее. Несмотря на это, музыкант отыграл 40-минутную программу почти без срывов.

Комментировать странный концерт пришлось администратору Глеба Самойлова. Представитель объяснил уставшее состояние артиста возрастом. Мол, он же уже не молодой. “Что вы хотите?” – возмутился администратор экс-фронтмена группы “Агата Кристи”.

Кстати, Глюкоза объяснила свое поведение на Дне металлурга в Красноярске антидепрессантами. Певица рассказала, что принимает эти препараты из-за ряда проблем в жизни и смерти бабушки.


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