Мнение: В ожидании Сержанта

“Он придет. Суровый, грубый, сильный, но добрый в душе. С каменными мускулами и каменными желваками на простом суровом лице. Это будет Сержант. Не какой-нибудь, а Профессиональный. Он спасет всех – нашу армию от дедовщины, наших детей от комплекса неполноценности, нас всех – от страха за своих чад. Он будет вот-вот. Он уже совсем близко. Осталось потерпеть чуть-чуть…

Читаю очередной стон интеллигентного корреспондента по поводу вожделенного ПрофСержанта. Когда же их наконец подготовят в бывшем Рязанском воздушно-десантном училище? Мы уже замучились ждать!

Поистине новая поголовная вера в спасительность Профессионального Сержанта не поддается никакому рациональному объяснению. Просто-таки «а он придет и приведет за собой весну, и рассеет серых туч войска…» Министерство Обороны РФ чутко уловило этот запрос общества и вот уже третий год грозится ввести этот институт в войска. Так и видишь Сердюкова, напевающего зловещим басом: «Сейчас-сейчас! СЕЙ ЧАС!!», как в известном мультике…

Разберемся, что ж такого принципиально нового видят люди в ПрофСержанте? Чем он будет лучше «просто» сержанта, каких всегда было в войсках, как собак нерезаных? Вожделеющий адепт ПрофСержанта готов к такому вопросу. Он тут же начинает жизнерадостно загибать пальцы:

Во-первых, нашим призывникам нужен Старший Наставник – не офицер, но и не солдат. Офицер далек от солдата, а прежний сержант – наоборот, слишком близок, у него не может быть нужного авторитета. Какой у него будет авторитет, когда он «свой», однокашник?

Поэтому, во-вторых, нашим бойцам нужен человек опытный, постарше – но и без офицерских амбиций, связанный именно с жизнью в казарме. Чтоб и «варился в солдатском котле», и чтоб был при этом профи, с некоторыми офицерскими привилегиями – например, жить все ж не в самой казарме, а на квартире.

Словом, в-третьих, нужно передаточное звено между командирами и солдатами – безусловный авторитет и для тех, и для других. Связь с казармой так же прочна, как у солдата, а свобода передвижения и зарплата – почти как у офицера.

Вот он какой, с умилением заключают адепты. Когда же ему, наконец, дадут навести порядок в армейских авгиевых конюшнях?

Самое удивительное, что при всем при том почему-то никто не вспоминает, что был в советской армии такой забавный персонаж – прапорщик (на флоте – мичман). Не поверите, но – по статусу – как раз нечто среднее между офицером и солдатом. «Курица не птица, прапорщик не офицер» – так вкратце выражали ту же мысль грубые солдафоны.

Из кого, каких слоев выдвигались прапорщики? Опять же, не поверите – но из, по идее, наиболее авторитетных и умелых солдат и сержантов, желающих НАДОЛГО связать свою жизнь с армией (флотом). С кем должны были работать прапорщики? Опять же – с СОЛДАТСКОЙ МАССОЙ, с теми, кто в казарме. С солдатами и сержантами.

Вообще, чем больше сравниваешь «старых» прапорщиков и гипотетических, вымечтанных ПрофСержантов – тем больше одолевает подозрение, что речь идет ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ.

Где же, спросите, сейчас прапорщики? А их упразднили. МО РФ тихо, без особой помпы упразднило прапорщиков примерно в тот же период, когда пошли первые разговоры о панацее для больной дедовщиной и извечным бардаком Российской армии – профсержантах.

Что же будет дальше? Догадаться нетрудно – прапоры вернутся, но уже под новым названием. НИЧЕГО не изменится.

Не было в СА более потешного и презираемого всеми – и офицерами, и солдатами – звания, чем прапорщик. Совершенно очевидно, что точно такая же участь ждет и Профессиональных Сержантов. Это будут следующие кандидаты в клоуны.

Почему? Да потому что ни в армии, ни в обществе никто так и не удосужился подумать, почему же провалился институт прапорщиков (который в 60-е тоже, кстати, вводили с большими надеждами – ровно того же рода, что и сейчас). Никто не хочет делать работу над ошибками. Конечно, куда проще – просто поменять вывеску. Все дело ведь в правильном названии, не правда ли (2010)

Из того же дня 14 лет назад – моя статья о сержантах, написанная вечером после бурного трудового дня в славном, но жарком и задымленном как черт Нижнем Новгороде.