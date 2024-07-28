 

Daily Mail: Британский турист погиб после падения в ручей на Майорке

28.07.2024, 20:30, Разное
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На испанском острове Майорка произошел трагический инцидент с участием британского туриста. Во время семейного отдыха 46-летний житель играл с детьми у ручья и по неосторожности упал вниз головой, ударившись о камни. Подробностями произошедшего поделилось иностранное издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда житель залез на стену, служившую преградой на пути потока воды. Он потерял равновесие и рухнул с большой высоты. Очевидцами падения стали его собственные дети.

Пострадавший получил серьезные травмы и был срочно доставлен в ближайшую больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь, однако спасти его жизнь не удалось. Детей осмотрела медицинская бригада, после чего они были переданы их матери.


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