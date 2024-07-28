Мнение: Экономика пенсионеров, физкультура против деменции и массовая эвтаназия в Канаде

1. Скорее всего, доля пожилых людей в России и в мире будет расти. Простая арифметика: живут люди всё дольше, а рожают всё менее охотно. Следовательно, делают логичный вывод эксперты, роль пожилых людей в экономике также будет увеличиваться (ссылка):



Активное распространение в мире в последние годы получает термин «серебряная экономика». Он объединяет в себе сразу два понятия. Это и рынок услуг для людей старшего возраста, включающий в себя разные сферы (к примеру, здоровья и красоты), и вклад пенсионеров в экономическую и социальную жизнь.

Развитию «серебряной экономики» способствуют увеличение продолжительности жизни, старение населения и падение рождаемости, отмечают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. К 2050 году количество людей старше 60 лет во всем мире удвоится (по отношению к 2019 году) и достигнет 2,1 миллиарда человек, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения. Граждан в возрасте 80 лет и старше к этому времени станет втрое больше — 459 миллионов человек.

«Серебряные» потребители в среднем тратят больше представителей других возрастных групп, говорят эксперты Брукинского исследовательского института (Brookings Institution). По их прогнозам, к 2030 году расходы старшего поколения во всем мире возрастут почти вдвое, до 15 триллионов долларов. Значительнее всего объемы «серебряной экономики» на душу населения должны увеличиться в Азии: сразу в восемь раз к 2035 году, подсчитали в World Data Lab. <…>

В России «серебряная экономика» только начинает появляться, констатируют эксперты. Помочь этому процессу могло бы увеличение спроса пожилых людей на товары и услуги, выходящие за рамки базовых потребностей, рассуждает заведующая центром комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. Но пока уровень пенсий не до конца позволяет ряду секторов бизнеса всерьез делать ставку на этот возрастной сегмент, отмечает она.

Тем не менее средний возраст населения России продолжает увеличиваться. К 2036 году большая его часть будет представлена возрастными группами 46-50 и 51-55 лет, следует из прогнозов Росстата. Еще пять лет назад картина была другой: большая часть граждан страны приходилась на возраст 31-35 и 36-40 лет.

В пенсионном возрасте в данный момент пребывает каждый четвертый россиянин, а одна пятая часть всех пенсионеров продолжает работать. <…>

По словам председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрия Барзыкина, пожилые люди составляют 12 процентов от общего числа путешественников. При этом россияне старше 60 лет склонны чаще выбирать санаторный отдых (после пандемии в этом сегменте также произошел взлет), а также культурно-познавательные направления.

Большее внимание зрелой аудитории стали уделять и в косметической индустрии. <…> В Управлении национальной статистики Великобритании подсчитали, что через шесть лет (к 2040 году) посетительниц от 50 лет среди клиенток бьюти-брендов станет больше, чем представительниц более молодой аудитории. <…>

По мнению авторов исследования «Компании для всех возрастов», в России недостаточно оценен не только покупательский потенциал людей пенсионного/предпенсионного возраста, но и их предпринимательские способности. Ссылаясь на исследования финансового холдинга JPMorgan Chase, они отмечают, что компании с возрастом учредителей от 55 лет обладают наибольшей выживаемостью. Треть участников проведенного в РФ опроса заявила о желании открыть свое дело, из них 30 процентов — люди старшего возраста.

Россияне старше 50 лет — важный кадровый ресурс в условиях дефицита на рынке труда…

Лично я собираюсь работать, пока меня не вынесут из кабинета вперёд ногами — разве что рабочий день после 70 лет сокращу. Во-первых, я предприниматель, так что государство назначит мне минимальную пенсию или около того. Во-вторых, наблюдая за моими знакомыми пенсионерами, я пришёл к выводу, что работать — куда как более разумная и приятная стратегия на пенсии, нежели «отдыхать».

2. Австралийцы уверяют, что короткие упражнения высокой интенсивности помогают сохранить здравый ум в пожилом возрасте (ссылка):



Ученые из Университета Квинсленда показали, что высокоинтенсивные интервальные упражнения улучшают когнитивные способности пожилых людей на срок до пяти лет. В исследовании участвовали здоровые добровольцы от 65 до 85 лет. В течение шести месяцев они выполняли упражнения трех уровней интенсивности: низкой, средней и высокой. МРТ-сканирование мозга и анализ крови участников показали, что интенсивные упражнения улучшили структуру и функции гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение. Причем улучшение когнитивных функций сохраняется даже после прекращения физической активности. Результаты открывают новые возможности для профилактики деменции. <…>

В ходе исследования ученые оценили влияние трех уровней интенсивности упражнений: низкая (преимущественно двигательная функция, равновесие и растяжка), средняя (быстрая ходьба на беговой дорожке) и высокая (четыре цикла бега на беговой дорожке с почти максимальной нагрузкой). <…>

Ученые наблюдали за добровольцами спустя пять лет после окончания программы. Как ни странно, когнитивные способности у них улучшались, даже если они прекращали выполнять упражнения. При этом только высокоинтенсивные интервальные упражнения привели к улучшению когнитивных функций, которое сохранялось в течение этого периода.

Это первое контролируемое исследование, которое демонстрирует, что физические упражнения не только замедляют снижение когнитивных функций у здоровых пожилых людей, но и способствуют их улучшению.

3. В Канаде решают проблемы преклонного возраста своеобразно. За 2023 год число смертей от эвтаназии достигло там 15 тысяч, 4,6% от всех смертей, рост в 15 раз за последние 7 лет (ссылка). В Квебеке доля составляет 7%.

Эвтаназию в стране активно навязывают через рекламу – мол, это гораздо дешевле, чем лечить стариков. Впрочем, начиная с 2024 года эвтаназию разрешено проводить даже и в отношении подростков, иногда без разрешения от родителей…

Всё это происходит на фоне кризиса канадской системы здравоохранения, жёсткой нехватки врачей и многомесячных очередей на запись к специалистам. Правительству Джастина Трюдо, которое поощряет эвтаназию, дешевле избавляться от проблемных пациентов, чем лечить их.