 

Победитель “Маски” Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры

28.07.2024, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Цой признается, что не планирует быть на сцене, пока оттуда не вынесут, как это часто бывает на эстраде. У него есть вполне определенные планы на время, когда он завершит музыкальную карьеру. “Я хотел бы жить на острове, заниматься бизнесом и снимать кино”, – признался артист в интервью “Дни.ру”.

И первые шага для этого Анатолий уже делает – готовит запасной аэродром. Например, скоро в продаже будет его эксклюзивная парфюмерная линейка, презентация которой состоялась на юбилее музыканта.

“А еще я снялся в фильме “Письмо Деду Морозу”, который будет в прокате в конце 2025 года, – сообщил Цой. – Одну из главных ролей там сыграла Наталья Орейро, которую я с детства видел по телевизору, а теперь поработал с ней”.

Кроме того, в работе и сериал Анатолия Цоя, где он выступает и как актер, и как продюсер – на экраны многосерийная лента выйдет весной будущего года.

Для многих при этом остается тайной личная жизнь молодого исполнителя. “Я не хочу на этой теме зарабатывать, привлекать ею к себе внимание, – пояснил Анатолий. – На работе я – артист. А вне ее – обычный человек. Я так же живу, сплю, у меня так же есть проблемы. И по этой причине личную жизнь предпочитаю оставлять за кадром. Скажу лишь, что недавно для своей семьи я приобрел загородный дом с баней”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / “Мой золотой мальчик”: 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу

28.07 / Нехватка ресурсов и ошибки командования — в ВСУ жалуются на «критическую» ситуацию на фронте

28.07 / “Ничего не поможет” – Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова

28.07 / Миршаймер – Киев не может противостоять мощи России даже при помощи Запада

28.07 / Олимпиада в Париже: 27 июля

28.07 / РФ “нейтрализует” всё поставляемое Украине западное оружие

27.07 / Изображение Тайной вечери как вечеринки трансгендеров оскорбляет христианство

27.07 / В борьбе с Трампом Харрис делает ставку на «омоложение» Демократической партии

27.07 / «Собирались вечно жить в мире» — Бербок призвала Германию больше вкладывать в армию

27.07 / Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика