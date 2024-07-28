Снова нужны: российские автоэксперты пересмотрели позицию 2022 года о вреде подушек безопасности

Подушки безопасности в автомобилях больше не представляют угрозы – к таким выводам пришли российские эксперты, которые в 2022 году заявляли, что эйрбэги «убивают больше людей, чем спасают». Газета «Коммерсант» обратила внимание на то, что с сайта института НАМИ пропал доклад «Надувные убийцы: почему необходим отказ от подушек безопасности», а большинство изданий, цитировавших его два года назад, сняли эти новости с публикации.

Журналисты попросили автора доклада, автомобильного эксперта и журналиста Сергея Каданяна объяснить, почему позиция изменилась, однако он не стал давать развёрнутый комментарий.

«Вы должны понимать, что эта позиция была актуальной тогда, два года назад. А сейчас актуально другое», – ответил он.

Как удалось установить по кэшу поисковых систем, публикации о вреде эйрбэгов пропали в начале июля, когда ряд государственных СМИ независимо друг от друга выпустили статьи об успешном импортозамещении подушек безопасности и их возвращении на все комплектации автомобилей, где они предусмотрены.

«Импортозамещённые подушки безопасности производства КНР теперь можно встретить не только на «Ладе», но и на внедорожниках УАЗ и новейших «Москвичах». Этот сложный и дорогой компонент, тем не менее, чрезвычайно важен для безопасности водителя и пассажиров», – говорится в одной из новых статей на РИА Новости.

При этом два года назад это же издание выпустило статью Каданяна «Подушка, которая душит отечественного автолюбителя», где содержались следующие строки:

«Задача эйрбэга – заполнить пространство в автомобиле или заполнить карманы производителя? В любом случае безопасности этот элемент не прибавляет, что красноречиво показали проведённые институтом НАМИ испытания. Специалисты подготовили ВАЗ-2106 2005 года выпуска: в него установили хвалёную подушку безопасности импортного производства возле рулевой колонки, а затем разогнали его до 119,2 км/ч и ударили в бетонный куб со стопроцентным перекрытием. Подушка не только никого не спасла, но и даже не раскрылась, а машина буквально сложилась в гармошку. Именно такую «безопасность» предлагают нам западные стандарты».

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