 

В оргкомитете ОИ в Париже объяснили удаление видео геоблокировкой

28.07.2024, 19:25, Разное
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В оргкомитете Олимпиады-2024 в Париже пояснили, что удаление видео с фрагментами церемонии открытия было связано с геоблокировкой. Как заявила директор по коммуникациям Энн Дескам, эти материалы были убраны с сайта оргкомитета и YouTube-канала Olympics из-за ограничений на их показ в определенных регионах.

Церемония открытия Олимпиады состоялась 26 июля в Париже. Она впервые прошла не на стадионе, а на разных площадках города, включая реку Сену, где плыли суда с артистами и делегациями стран. Мероприятие получило неоднозначные отзывы. В Греции, родине Олимпийских игр, церемонию раскритиковали за изображение “Тайной вечери” с участием непонятных людей, назвав это “крахом цивилизации”.


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