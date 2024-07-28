В оргкомитете ОИ в Париже объяснили удаление видео геоблокировкой

В оргкомитете Олимпиады-2024 в Париже пояснили, что удаление видео с фрагментами церемонии открытия было связано с геоблокировкой. Как заявила директор по коммуникациям Энн Дескам, эти материалы были убраны с сайта оргкомитета и YouTube-канала Olympics из-за ограничений на их показ в определенных регионах.

Церемония открытия Олимпиады состоялась 26 июля в Париже. Она впервые прошла не на стадионе, а на разных площадках города, включая реку Сену, где плыли суда с артистами и делегациями стран. Мероприятие получило неоднозначные отзывы. В Греции, родине Олимпийских игр, церемонию раскритиковали за изображение “Тайной вечери” с участием непонятных людей, назвав это “крахом цивилизации”.