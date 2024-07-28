GizmoChina: Xiaomi презентовала умную пепельницу с блокировкой запаха сигарет

Xiaomi представила умную пепельницу Pule, революционизирующую защиту от пассивного курения в помещениях. Эта инновация оснащена четырехэтапной системой фильтрации, которая эффективно удаляет вредные вещества и неприятные запахи, связанные с курением. Подробностями поделилось издание Gizmochina.

Система очистки Pule включает в себя плазменный генератор, композитный водяной фильтр, фильтр HEPA H12 и слой активированного угля. Эта комбинация эффективно устраняет смолу, никотин, формальдегид и соединения аммония, содержащиеся в дыме от сигарет. Технология гидролиза дополнительно растворяет вредные вещества, а волокнистая сетка поглощает смолу. Плазма расщепляет и осаждает зловонные молекулы и уничтожает микроорганизмы.

Умная пепельница также обеспечивает удобство и долговечность. Ее батарея большой емкости обеспечивает длительное использование, а съемные компоненты можно очищать и повторно использовать. Светодиодная полоска на крышке пепельницы предупреждает о низком уровне заряда батареи.

Внедрение Pule способствует очищению воздуха в помещениях, защищая некурящих от пагубных последствий пассивного курения. Это устройство сочетает в себе инновационные технологии и экологичные принципы, предлагая практичное и эффективное решение для здорового и чистого воздуха.

Стоимость такового приспособления на этапе краудфандинга становит 200 юаней, что по курсу на 28 июля 2024 года равно примерно 2,4 тыс. руб.