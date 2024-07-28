Мнение: Мое Сердечко, которое бомбит

Опыт общения со снежинками

В советское время (как мы хорошо знаем из фильма Курьер) любознательные старые пердуны узнавали «чем дышит молодежь» из телевизора. Я же, в соответствии с веяниями нового времени, узнаю то же самое из интернета – что и прогрессивней, и молодежней.

В принципе, ничего особо нового о новом поколении я не встречаю, слова типа «кринж» и «вайб» давно расшифровал – но кое-что меня поразило до глубины души, так, что я даже сначала не поверил. Я услышал, как они говорят «мое сердечко»! Я думал, что это кто-то один, типа оригинал. Но нет! Я слышу это снова и снова, у самых разных молодых блогеров – киношных, политических, книжных – всяких.

Вы думаете, это они так изысканно обращаются к своим, типа, возлюбленным – «мое сердечко»? Нет, это было бы куда ни шло. Но прикол в том, что «мое сердечко» они говорят буквально о СВОЕМ «сердечке». Типа, увидел молодой блогер что-то умилительное в новом фильме про Человека-Паука – и выдаёт: «И тут мое сердечко забилось». Или – услышал какую-то новую сладкую песенку, или показывают тигрят, резвящихся над трупом убитой косули – опять «мое сердечко тут замерло».

И опять-таки – старперы вроде меня тут недоверчиво спросят – «Так это, наверно, девчонки-тинейджерки так говорят?» Если бы! Девчонкам-тинейджеркам, понятно, и не так можно – с них спрос невелик. Сюсюкать в любом месте по любому поводу – главная девичья привилегия, и на нее никто не покушается. Но прикол в том, что так говорят ПАРНИ. О себе. «Мое сердечко тут забилось». Это не просто нормально – это, как я уже понял, мем. Именно «сердечко», а не сердце. Важно отметить, что это произносится без намека на иронию. Юноши, которые это произносят, никого не пародируют – это такая форма передачи СОБСТВЕННОЙ эмоции, такая же, как и «я офигел», к примеру. Занятно, правда?

Опять предвижу реакцию – мне скажут «ну что ж вы хотите, это ж поколение снежинок – изнеженное, возвышенное, неиспорченное; они вот такие нежные, это понимать надо, даже умилиться душою, глядя на них – мы ж грубые и неотесанные, мы такими не были, мы все больше матом…»

Очень хотелось бы так думать, и в принципе против «сердечка», равно как против «моего умишка» или там «моих чувствишек» я ничего не имею. Но – есть два возражения, два обратных наблюдения. Во-первых (и тут я уже сужу не только по интернету, но и по «реалу»), мат новое «неиспорченное» поколение использует «только в путь», оно, как я уже говорил, матом не ругается, оно на нем разговаривает.

И как быть со вторым «но»? Лично я до сих пор не могу привыкнуть к тому, до какой степени всеохватным «на все случаи жизни» стало в той же молодежной среде выражение «у меня бомбит». Вот его используют намного чаще «сердечко». Для тех, кто живет в лесу, поясню: в основе выражения «бомбит» – очень, мягко говоря, малоаппетитный образ выделения – как бы это сказать-то прилично? – кишечных газов из заднепроходного отверстия некоего человека в качестве реакции на некие неприятно его поражающие или его возмущающие события. Хотя это неточно – возможно, в каких-то случаях имеются в виду не газы, а что-то посущественнее, но при этом вырывающееся из того же отверстия со страшной силой. Считается (видимо), что этот образ ОЧЕНЬ СМЕШНОЙ.

Вот тут уже, используя я современный новояз, гендерная инверсия: в случае с «сердечком» я в немом изумлении смотрю на молодых особей мужского пола, произносящих сие, а в случае с «у меня бомбит» – в особенном изумлении смотрю на женских молодых особей. Представьте себе юное воздушное создание, говорящее «У меня бомбит!» Интересно, она сама понимает, какой процесс она таким образом описывает? И главное – что Я должен представлять, когда она такое произносит?!

А ведь это можно слышать сплошь и рядом – хоть в Ютубе, хоть на улице. Это вообще обиходная речь сегодня. Твою мать, да что ж у нас в России – помешались что ли все на анальной тематике?!! Почему только ж…па?!

Кстати, о ней. Второе не менее обиходное выражение, вырастающее из того же образа, что и при «у меня бомбит» – это «у меня горит ж…па». По сути, это выражение-синоним, применяется в тех же ситуациях, по желанию. Столь же массово распространено, его можно часто встретить и в роликах на Ютубе, несмотря на заявленную на этой площадке «борьбу со сквернословием». Косвенный показатель того, НАСКОЛЬКО это распространено в речи – ведущие, хоть и рискуют «страйком», все ж не могут удержаться в нужный момент, настолько это для них естественно. Поэтому так и говорят, не будучи какими-то гопниками или петеушниками с виду, наоборот – вполне себе образованные, умные ребята, про кино рассуждают, фон Триера смотрели – «у меня от этого горит жопа».

И тут я опять встаю в тупик. «Мое сердечко» и «у меня горит жопа» говорят одни и те же молодые люди. Буквально! Почему же тогда так грубо – Ж…па? Почему не попа? Или уж, соблюдая в полной мере стилистическое единообразие – «попочка»? «У меня горит попочка» от этого вашего фон Триера – почему не так?! Рецензия вслух: посмотрел «Рассекая волны», сначала у меня «зашлось сердечко», а потом «запылала попочка» – стильно же, нет? А почему?

Не дает ответа. Каша какая-то, торт с селедкой. Не понимаю я эту вашу современную молодежь.