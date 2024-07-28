 

В Хабаровске несколько часов успокаивали школьника, который не смог на конкурсе выиграть поездку в детский лагерь в КНДР

28.07.2024, 17:33, Разное
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Хабаровский шестиклассник Артём Ким в течение двух часов не хотел покидать сцену дворца культуры «Океан», где проходил конкурс творческой самодеятельности.

Школьник выступал в номинации «вокал», но по решению жюри не вошёл в число пяти лауреатов, которых, помимо грамот, наградили путёвками в лучший северокорейский детский лагерь «Сондовон».

После финального совместного выступления всех участников мальчик сел на сцену и отказывался уходить, несмотря на просьбы организаторов и родителей. Он пояснил, что давно стал поклонником идеологии чучхе, знает корейский язык и даже читал труды Ким Ир Сена. Также юноша переписывается со сверстником из КНДР и регулярно читает о достижениях соседнего государства и молодёжных программах, инициированных лично генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. А особенно Артёма заинтересовала возможность провести лето в своей любимой стране.

Узнав, что путёвку в северокорейский лагерь можно завоевать на конкурсе детской самодеятельности, Артём выучил и исполнил две песни, предварительно позанимавшись с педагогом, но жюри не включило его в число лауреатов. Конкурсант добавил, что его интересует не столько призовое место, как возможность поехать в Северную Корею, и просил предоставить ему дополнительную путёвку либо передать приз от одного из победителей. Тем не менее, организаторы сочли неккорректным лишать лауреатов возможности отдохнуть за рубежом.

Ситуацию помог разрешить сотрудник северокорейского консульства – он прибыл на место инцидента и пообещал мальчику ещё одну путёвку в детский лагерь «Сондовон».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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