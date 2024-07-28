 

Терапевт рассказал, что может вызывать гипергидроз

28.07.2024, 17:10, Разное
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Повышенное потоотделение (гипергидроз) может быть вызвано серьезными заболеваниями. Однако в некоторых ситуациях оно является нормальной реакцией организма на жар, физическую активность, стресс и гормональные изменения (например, менопаузу). Наследственность играет роль примерно в половине случаев гипергидроза. При этом он проявляется уже в подростковом возрасте. Терапевт Дмитрий Великанов отметил, что чрезмерная потливость может сигнализировать о развитии патологий.

Дмитрий Великанов выделил следующие патологии, среди которых гипертиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, эндокардит, грибковые инфекции, поражения нервной системы. Медик порекомендовал обратиться к специалисту в том случае, если потоотделение становится чрезмерным без видимой причины, холодное и липкое на ощупь, значительно усиливается ночью. Эти симптомы, по словам терапевта, могут свидетельствовать о проблемах с уровнем сахара в крови, эндокринных заболеваниях и других серьезных проблемах со здоровьем.


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