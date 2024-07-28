Мнение: Музей нижегородской интеллигенции

“Сам я, кстати, сейчас в Нижнем. Как будто и не уезжал никуда: та же беспросветная жара, тот же смог, та же гарь в воздухе от таких же горящих торфяников… Разве что машин “Волга” на улицах как-то непривычно много.

Поселили меня в какой-то новой нижегородской гостинице “Гостиный дом”, которая использует, как внезапно выяснилось, интересное “ноу-хау”: кондиционеры в номерах работают исключительно в дневное время, а на ночь отключаются. При цене номера в 100 евро сутки – неплохо, неплохо. Зато телевизор большой… Спасаюсь исключительно мокрой простыней.

В том же здании, где и гостиница, обнаружил штаб-квартиру чудесной организации – “Во имя Грузии”. Больше всего поражает дальнейшее название – “Всероссийское (!)Общественное движение”. Очевидно, персональный подарок от Путина для Саакашвили – не верю, что такая организация могла бы возникнуть “сама”.

Пошел погулять по улице Горького – и на деревянном покосившемся двухэтажном здании, невесть как выжившем посреди города, разглядел табличку – “Музей нижегородской интеллигенции”. Каково? Естественно, решил немедленно зайти.

Дверь была закрыта на замок, но я позвонил – и мне открыли. Более того, приятная женщина лет 40 провела для меня одного экскурсию по музею. По госцене – 20 рублей (билет есть, сохраню!)

Интересна история этого музея. Оказывается, “в девичестве”, то есть при Советской власти, это был “музей-квартира” некоего нижегородского дореволюционного преподавателя, “прославившегося” единственно тем, что в он принимал В.И.Ленина, более того: САМ провел здесь ночь! Поэтому в 60-е коммуналку, в которую была превращена квартира препода, расселили – и устроили там музей из серии “по ленинским местам”.

В 90-е, понятно, это стало неактуально – однако музей каким-то чудом выжил, оперативно преобразовавшись в этот самый “музей интеллигенции”. В нем как бы два раздела. Один – это теперь “типовая 4-комнатная квартира нижегородского интеллигента средней руки конца 19 века” – с кабинетом, женской, детской и гостиной. Тут использована обстановка того самого преподавателя, только теперь уже без упоминания вождя мирового пролетариата.

А вторая часть экспозиции – это “типовая обстановка квартиры интеллигента 50х-70х гг.”, как строго подчеркнула мой экскурсовод, “без политики!” Она сама, кстати, пожертвовала для музея фотографию себя в октябрятские годы и с октябрятским значком (тоже была пухленькая девочка), и свой личный пионерский галстук. Еще в этом музее есть огромный проявитель/закрепитель для фотопленок (помню, такие стояли у любителей в ванных!), плащи болонья и габардиновые пальто на вешалке, целая коллекция приемников “Спидола” за стеклом, переносной проигрыватель для грампластинок (с настоящей пластинкой фирмы “Мелодия”!) и самый писк – наручные мужские электронные часы в пластмассовом корпусе (у меня, помню, были такие – жизнь удалась!)

В 4-комнатной квартире дореволюционного интеллигента удивило принципиальное отсутствие кухни. Как же интеллигент – и без кухни?! Оказалось, что кухня в пристройке, оттуда и носили еду в гостиную. О как!

Еще спросил – а где ж эти… удобства? Тут еще проще: помыться – извольте в баньку по субботам, а прочие удобства – извините, на улице. Канализация, как мне объяснили, была только в самых дорогих нижегородских домах (например, у Горького – у него было 10 комнат), а у простых интеллигентов денег на такую роскошь не было. Так что ходили “до ветру”, как простые.

Чудесный город Нижний! С мостами здесь, похоже, скоро будет полный коллапс, но сам город очень приятный. Если б еще не эта чертова жара, я бы здесь, конечно, не ограничивался короткими вылазками, а гулял бы как следует” (2010).

Да, вот такой у меня был пост ровно 14 лет назад – 28 июля 2010 года. Да-да, в период того самого гнуснейшего, самого жаркого лета в последние 50 лет, когда всё горело и дымилось. Помню, как раз из Нижнего я в тот раз опоздал на поезд обратно в Москву (улицы были буквально как в тумане среди бела дня, и такси ползли как черепахи), и в итоге добирался домой на перекладных, сквозь затянутую смогом и дымом Россию.

И – показательная деталь: никакого “музея интеллигенции” в Нижнем больше нет. Никакой нет – ни дореволюционной с удобствами на улице, ни советской с приемником Спидола. Я посмотрел – похоже, еще в 2015 закрыли.